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2 часа назад

Психологи развеяли популярный миф о счастье

Катерина Саломе

Ученые из университета в Сеуле выяснили, что не все люди в старшем возрасте становятся более счастливыми, чем в юности. Такое улучшение возможно только у тех, кто обладает сговорчивостью и не испытывает эмоциональной неустойчивости. Это исследование было опубликовано в журнале Applied Psychology: Health and Well-being.

Психологи развеяли популярный миф о счастье
Фото: unsplash.comunsplash.com

В своем исследовании эксперты провели опрос более 10 тысяч людей в возрасте от 14 до 75 лет, чтобы определить уровень их счастья. Они использовали три критерия: удовлетворенность жизнью, положительный аспект жизни (чувство счастья и расслабленности) и отрицательный аспект (чувство скуки, тревоги и депрессии). Участники также прошли оценку своих личностных черт.

Названы самые счастливые страны в мире

Оказалось, что наибольшую удовлетворенность жизнью испытывали молодые и пожилые люди, в то время как люди среднего возраста были менее счастливы. Но если у человека были высокая сговорчивость и низкий уровень нейротизма, то он оставался счастливым как в молодости, так и в старости.

Исследователи отметили, что большинство участников опроса были женщинами. Поэтому будущие исследования будут включать в себя большую выборку мужчин, чтобы выяснить, отличаются ли их результаты.

Ранее мы писали о том, что кардиолог объяснил, как несчастная любовь влияет на сердце.

Психология,
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