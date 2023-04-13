Как не растрачивать энергию впустую: 3 совета от коуча

У меня нет сил и энергии! Я постоянно что-то делаю, но так и не чувствую удовлетворения. Узнаете себя в этом? Орнелла Зубкова – коуч ресурсных состояний, специалист с шестилетним опытом работы, рассказывает, как, наконец, наполниться силами и перестать тратить их впустую.

© Кадр из фильма "Красотка на всю голову"

Не мешайте себе наслаждаться жизнью

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За шесть лет моей практики я выявила важную тенденцию: женщины, которые не умеют получать удовольствие за пределами работы, очень сложно растут в карьере. Зачастую мы хвалим себя только за вымученный результат. Не было перенапряжения? Значит, не за что вознаграждать себя.



Что делать? Легализовать наслаждение наряду с рабочими задачами. Прогулки, занятия йогой, любимый шоколад, новое платье, массаж, встречи с друзьями, любимые книги. Все что делает вас счастливее, усиливает энергию и дает пространство новым идеям. Орнелла Зубкова Коуч ресурсных состояний с опытом работы более 6 лет. Более 2000 успешных кейсов коучинга по всему миру.

Самая частая ошибка, которая ведет к выгоранию, – в напряженные времена убирать в первую очередь источники наслаждения, считая их избытком. Сила наша раскрывается в наслаждении. Новое и оригинальное не создается в стрессе: невозможно придумать новое и оригинальное, сидя в горящем доме. Гормоны стресса перекроют созидание.

«Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей»

Люди, которые считают себя красивыми, легче достигают любых результатов, потому что чувствуют, что к ним будут более благосклонны. Они быстрее других летят по карьерной лестнице, не стесняются улыбнуться и начать диалог первым. Ведь когда вы чувствуете себя красоткой, у вас больше энергии и сил?

В нашем обществе почти каждая женщина подвергалась выбору: «Красивой мне быть или умной? Третьего не дано». Наверняка ведь старшее поколение вашего окружения противопоставляло красоту уму? На самом деле, ресурс красоты огромен и, конечно, никак не конкурирует с умом.



Задайте себе вопрос: «Что мешает мне чувствовать себя красивой?». Неухоженные ногти, секущиеся концы волос? Попробуйте пройтись по этому списку и инвестировать в свое ощущение собственной красоты.

Орнелла Зубкова Коуч ресурсных состояний с опытом работы более 6 лет. Более 2000 успешных кейсов коучинга по всему миру.

Не всегда дело в деньгах, зачастую просто достаточно аккуратности и ухоженности. Вы уже прекрасны, а навык уверенности в этом можно раскрыть и освоить. Отличный фильм на эту тему – «Красотка на всю голову» (2018).

Кадр из фильма "Красотка на всю голову"

Конечно, не всегда дело в каких-то конкретных внешних данных. Без уверенности в себе на базовом уровне можно всю жизнь доводить себя до идеала и так никогда к нему и не прийти. Поэтому, если замечаете, что склонны чрезмерно себя критиковать, попробуйте обратиться к коучу или психологу.

Награждайте себя

Мотивация – естественный импульс, движущий нас к лучшей жизни. Если после упорной работы жизнь не меняется к лучшему, то сохранить энергию почти невозможно.

Если вы постоянно достигаете целей, но не не даете себе насладиться результатами работы, то со временем энергии будет все меньше. Орнелла Зубкова Коуч ресурсных состояний с опытом работы более 6 лет. Более 2000 успешных кейсов коучинга по всему миру.

И это не только про разрешить заказать себе такси в дождь, но и разрешить общаться с новыми интересными и достойными вас людьми. Многие мои клиенты создали капитал по такой системе вознаграждения и мотиваций: если вы чего-то достигли, это нужно отпраздновать и похвалить себя.

Как запустить этот процесс

Составьте список «ради чего я работаю»: он простой, но очень эффективный. Пропишите в нем все, что для вас действительно ценно.

Это может быть и паста с крабом раз в неделю, и новые туфли, и поездка в отель мечты. Не отказывайте себе в простых радостях.