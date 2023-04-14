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2 часа назад

4 признака, которые выдают неуверенную в себе женщину

Мира Маркина

Даже самая привлекательная женщина рискует остаться незамеченной в толпе, если у нее низкая самооценка. И наоборот: уверенность в себе вмиг придаст шарма и очарования той, которую большинство не назовет красавицей.

4 признака, которые выдают неуверенную в себе женщину
Фото: UnsplashUnsplash

Вычислить неуверенную в себе женщину довольно легко, особенно, если обращать внимание на характерные признаки.

Подробнее о них –  в материале "Рамблера".

Она отрицает комплименты

В ответ на фразу: "У тебя такие красивые волосы", неуверенная в себе женщина ответит: "Ничего особенного, просто голову помыла". А когда кто-то скажет: "Ты очень красивая!", она лишь отмахнется: "Я сильно накрасилась сегодня".

Принимать комплименты такое же искусство, как и произносить их, и уверенные в себе женщины владеют им в совершенстве. Отвечать на приятные слова несложно – достаточно лишь поблагодарить собеседника и согласиться с ним.

Она не умеет говорить "нет"

Ни в личной жизни, ни на работе женщины с низкой самооценкой не умеют говорить "нет". Они соглашаются делать то, что им неприятно или неинтересно, только ради того, чтобы не обидеть другого человека. Это отнимает существенный эмоциональный ресурс. Прежде, чем позаботиться о комфорте других, позаботьтесь о своем комфорте.

Она позволяет унижать себя

Порой даже самые "невинные" колкости могут сильно задеть. Уверенная в себе женщина не станет мириться с ними, четко обозначит личные границы и даст понять, что с ней так общаться нельзя. Девушки с низкой самооценкой будут "проглатывать" обидные слова, пока они не станут причиной нервного срыва.

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Она не высказывает свою точку зрения

Женщина, которая знает себе цену, не станет скрывать свое мнение по тому или иному вопросу и соглашаться с другими. У нее нет цели быть "удобной" для других, она стремится быть честной.

Не бойтесь высказываться, даже если ваше мнение идет вразрез с мнением окружающих. Люди, которые уважают вас, отнесутся с пониманием к вашей точке зрения.

Психология,
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