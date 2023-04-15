Как пережить расставание с партнером

Расстраивание с близким человеком — непростое испытание, через которое проходил практически каждый. "Рамблер" спросил психотерапевта Веронику Сысоеву, как пережить разрыв с партнером.

© Кадр из фильма "Развод"

Все события в жизни являются результатом наших действий и имеют причины. И когда мы попадаем в неприятную ситуацию, задачей является не только достойно, с пользой для себя решить проблему, но и поработать над профилактикой и не повторить подобную ситуацию в будущем. Расставание следует использовать в жизни, как глобальную трансформацию и перезагрузку, время продуктивных перемен. И для успешного апгрейда необходимо опираться на простые правила.

Вероника Сысоева Нарколог, психотерапевт

Видео дня

Перестать винить и обвинять

Как правило, в отношениях, независимо от ситуации, виноваты оба в одинаковой мере, даже если вам так не кажется. Испытывать сильное чувство вины или обвинять партнера не выход, скорее наоборот, помимо сильного дискомфорта, это мешает решать текущие вопросы и двигаться дальше.

Оставить предрассудки

Избавьтесь от общепринятых убеждений, что «все женщины стервы», «мужчинам нельзя доверять», «я больше никому не нужна», «в таком возрасте что-то не получится» и так далее. Подобные убеждения блокируют счастливое будущее и перемены в лучшую сторону в настоящем, а самое главное, они не являются истиной.

Определиться со своими желаниями

Вспомните, что вы хотели сделать, но по определенным причинам откладывали. Время пришло. Возможно планировали пройти обучение, получить новую профессию, заняться любимым делом, творчеством, сменить имидж, написать книгу или отправиться в поход. Решите, что вам нужно и составьте план реализации задуманного. Обратите внимание, что из перечисленного вы не могли делать в паре и почему. Сделайте выводы.

Провести работу над ошибками

Наши близкие - зеркало, мы всегда неосознанно отражаем блоки друг друга. Соответственно любой дискомфорт в отношениях - очередной блок, который нужно проработать. Более того, необходимо отслеживать свои действия и понимать, что нами движет в тех или иных ситуациях, какие убеждения, мысли и чувства - вероятнее всего это тоже материал на проработку.

Вероника Сысоева Нарколог, психотерапевт

Заняться собой

Вспомнить о своем здоровье, внешнем виде, навести порядок дома, на работе и в жизни в целом, оптимизировать нагрузку, делегировать часть задач, определиться с вариантами отдыха в рабочее и свободное время. Список может быть бесконечным. Начните заниматься собой и своей жизнью - увидите, как быстро вы избавились от переживаний, улучшили самочувствие и создали комфортные условия для жизни.

Жить полной жизнью

Главное в жизни - это эмоции и эмоциональное удовлетворение. Подумайте, что сейчас может доставить вам такое удовольствие. Возможно пора совершить в хорошем смысле безбашенный поступок - прыгнуть с парашютом, прокатиться на американских горках, пройти курсы экстремального вождения или заняться особым видом спорта. Вариантов может быть много - собрать близких и организовать тематическую вечеринку, отправиться вместе на мастер-класс или в мини -путешествие, сходить на концерт любимой группы и побывать в фан-зоне.

Вероника Сысоева Нарколог, психотерапевт

Пройти курс психотерапии