4 привычки бедных людей

Пока одни люди ежедневно тратят баснословные суммы, другим приходится считать каждую копейку. Вопреки распространенному мнению, бедность – отнюдь не всегда результат лени и бездействия.

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Подчас даже трудолюбивым людям не удается разбогатеть из-за психологических блоков и "бедных" привычек. Подробнее о них – в материале "Рамблера".

Экономия на всем

Разумная экономия в долгосрочной перспективе действительно может улучшить финансовое положение. Но экономия на каждой мелочи будет лишь изматывать эмоционально и уж точно не поспособствует увеличению дохода.

Перекладывание ответственности

Чтобы выйти из бедности, важно предпринимать решительные действия – например, обучаться новой профессии или монетизировать хобби. До тех пор, пока вы лишь обвиняете в своих финансовых проблемах семью или государство, но при этом ничего не делаете, бедность не уйдет из жизни.

Жизнь на широкую ногу

Бедные люди часто пытаются скрыть свое истинное финансовое положение и показать себя в ином свете. Для этого они берут кредиты и приобретают дорогие вещи, вот только долги лишь усугубляют ситуацию.

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