Психологи выяснили, почему люди ненавидят знаменитостей

С каждым годом ненависть к представителям шоу-бизнеса только набирает обороты. Причину этого явления установили психологи из Техасского университета. Исследование опубликовано в журнале Psychology of Popular Media.

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Специалисты провели опрос среди 800 добровольцев из Ирана и США. Участники должны были оценить, насколько они согласны с каждым из 26 утверждений. Также респонденты прошли оценку черт личности, среди которых были материализм, жертвенность, смирение, скромность.

В результате эксперты обнаружили, что ненависть к селебрити связана с чувством уязвимости у людей. При этом в Иране звезд презирают из-за денежного избытка больше, чем в Америке.

«Другими словами, люди думают, что живут хуже из-за знаменитостей, они считают себя жертвами этой культуры», – объяснили ученые.