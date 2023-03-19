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2 часа назад

Психологи выяснили, почему на самом деле люди ненавидят знаменитостей

Катерина Саломе

С каждым годом ненависть к представителям шоу-бизнеса только набирает обороты. Причину этого явления установили психологи из Техасского университета. Исследование опубликовано в журнале Psychology of Popular Media.

Психологи выяснили, почему люди ненавидят знаменитостей
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Специалисты провели опрос среди 800 добровольцев из Ирана и США. Участники должны были оценить, насколько они согласны с каждым из 26 утверждений. Также респонденты прошли оценку черт личности, среди которых были материализм, жертвенность, смирение, скромность.

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В результате эксперты обнаружили, что ненависть к селебрити связана с чувством уязвимости у людей. При этом в Иране звезд презирают из-за денежного избытка больше, чем в Америке.

«Другими словами, люди думают, что живут хуже из-за знаменитостей, они считают себя жертвами этой культуры», – объяснили ученые.

Ранее мы писали о том, что психолог назвала отличия депрессии от грусти.

Психология,
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