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Нейрокоуч Кушалиева перечислила неявные признаки нелюбви к себе

Отказ от желаний и возможностей, избегание отдыха и зависимость от чужого одобрения сигнализируют о нелюбви человека к себе. Об этом, а также о причинах такого состояния "Мосленте" рассказала нейрокоуч и специалист по работе мозга Бибигуль Кушалиева.

Нейрокоуч перечислила неявные признаки нелюбви к себе
© Pxhere

По словам эксперта, нелюбовь к себе может возникать во время депрессии, повышенной тревожности или расстройств личности. Она серьезно влияет на физическое и ментальное здоровье, поэтому важно обнаружить проблему и работать над ней.

Должно насторожить то, что человек избегает заботы о себе, не обращает внимания на собственные потребности и состояние здоровья, перестает следить за тем, как выглядит. Он также загружает себя работой, вследствие чего сталкивается с токсичной продуктивностью, физическим и эмоциональным истощением.

Люди, которые недостаточно любят себя, отказываются от возможностей, которые у них есть, боясь ошибиться и не достичь результата. В итоге они недостаточно реализуются, не чувствуют себя успешными и счастливыми. Они также критикуют себя за ошибки без попыток улучшить ситуацию.

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Когда человек не любит себя, он выстраивает не здоровые, а токсичные отношения и сильно зависит от чужого одобрения.

Ориентироваться на свои желания и исполнение их, а также удовлетворение потребности в любви и принятии, позволяют человеку чувствовать себя счастливым и находить в себе силы и энергию заботиться о других, объяснила эксперт.

Если человек замечает у себя признаки нелюбви к себе, необходимо обратиться к психологу, а также изучить стратегии, которые позволяют управлять стрессом и ухаживать за своим здоровьем — как физическим, так и эмоциональным.

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