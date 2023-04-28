Как найти друзей во взрослом возрасте: советы психолога
В современном ритме жизни сложно найти время для близкого общения с окружающими, помимо коллег, родственников и второй половинки. Некоторые люди не знают, что такое настоящая дружба. Психолог-консультант Ольга Кошут рассказала "Рамблеру", как научиться выстраивать дружеские отношения в зрелом возрасте.
Что такое дружба
Дружба - это близкие взаимоотношения, в основе которых лежит симпатия, уважение, поддержка, забота, открытость и общие интересы. Чтобы найти настоящих друзей нужно научиться отличать их от приятелей и знакомых, с кем вас связывает только интересное совместное времяпровождение.
Говорят, что мы являемся усредненным показателем пяти людей из нашего близкого круга общения. Но правда ли это? Ваш близкий круг состоит не только из друзей. Однако именно они и есть то окружение, в котором происходит ваше развитие. Хорошо, когда дружба основана на взаимообмене, который усиливает вас и делает лучше. Тем не менее, если вы осознаете, что это не так, нужно задать себе вопрос: что я вижу в своих друзьях, как в своем зеркальном отражении?
Также, по словам психолога, нужно осознавать, что на каждом жизненном этапе некоторые люди становятся нам ближе, а другие отдаляются. Вы постоянно меняетесь, так же как и ваши друзья. С одними вы будете идти рука об руку в течение всей жизни, а с другими могут поменяться интересы, и они перейдут в разряд хороших знакомых. В этом нет ничего плохого.
Кроме того, вполне логично, что, взрослея, сложнее сблизиться с другими людьми и обрести настоящих друзей. С возрастом человек все больше начинает ценить свои интересы, уделяет много внимания карьере, строит семью. Со многими вы останетесь лишь в приятельских отношениях, но это не должно вас расстраивать.
Что делать, если вы думаете, что не умеете дружить
Если вы считаете, что не умеете выстраивать дружеские отношения, необходимо понять, что служит для этого помехой. Найти ответы можно самостоятельно или с помощью психолога. В основе дружеских отношений лежит искренность и честность. Возможно, у вас есть сложности с построением близких отношений. Например, вы запрещаете себе открываться и вести себя естественно, боитесь близости, эмоционально закрываетесь от окружающих, не принимаете себя. Эти качества будут проявляться не только в отношениях с любимым мужчиной, но и с друзьями.
Также вы можете не уметь выстраивать адекватное взрослое общение. Это приведет к тому, что, даже если у вас получится сблизиться, отношения с этим человеком будут наполнены недопониманием и конфликтными ситуациями. Не исключено, что, как и с возлюбленным, вы выбираете таких друзей, с которыми у вас появляется возможность заново прожить один из незавершенных сценариев. Например, абьюзивные и зависимые отношения, а также отверженность.
В таком случае дружба будет не взрослым партнерством, а очередной попыткой привести в действие вашу слепую зону. Она будет препятствовать вхождению в более близкие взаимоотношения с любимым мужчиной, а также с друзьями.
Существует ли дружба между мужчиной и женщиной
Для многих дружба - это отношения между лицами одного пола. Однако она действительно возможна и между мужчиной и женщиной. Тем не менее, для настоящих искренних и близких дружественных взаимоотношений ни у кого не должно быть тайного намерения о любви и романтике. В таком случае между мужчиной и женщиной будет недопонимание, которое приведет к неоправданным надеждам и разочарованию, считает психолог.
Настоящая дружба мужчины и женщины возникает, когда они оба искренне счастливы в личной жизни. А также имеют психологическую зрелость, чтобы воспринимать друг друга как личность, а не любовный объект. Данный тип отношений можно встретить довольно редко, но это не значит, что он невозможен.
Где можно найти друзей во взрослом возрасте
Близких людей можно встретить в самых неожиданных местах. Например, в спортзале или социальных сетях. Если вы испытываете сложности с поиском друзей в зрелом возрасте, необходимо ответить на вопросы:
- Готова ли я к новому близкому общению или делаю о человеке поспешные выводы?
- Может, я закрываюсь от окружающих и не даю им возможности узнать меня поближе?
- Какой тип общения присутствует в моей жизни? Возможно, я мечтаю найти друзей, но предпочитаю проводить свободное время дома и никуда не ходить?
Безусловно, не обязательно форсировать отношения. Однако ничего не препятствует вам ходить на различные мероприятия, посещать занятия, где вы можете встретить новых людей и пообщаться с ними. Но нужно это делать не от отчаяния встретить хоть кого-то, надо наслаждаться интересным времяпровождением. Это позволит почувствовать себя расслабленно, а ваш уровень счастья не будет зависеть от количества новых знакомств. Кроме того, ваше окружение будет формироваться с близкими по духу людьми, а не со случайными знакомыми.
Для поддержания взрослых дружеских отношений необязательно проводить вместе много времени. Вы можете поддерживать связь с помощью телефонных разговоров и переписок в социальных сетях, а видеться редко и по мере возможности. Важно не количество, а качество. Например, подруга, которая живет в другом городе, может быть вам более близким человеком, чем приятельница или коллега, с которой вы видитесь ежедневно.
Как сохранить близкую дружбу на долгие годы
Дружба - это взаимный обмен, а не игра в одни ворота. Чтобы отличить настоящую дружбу от токсичных отношений, необходимо понять, что:
- Вы и ваш друг осознаете не только собственную ценность, но важность другого человека. Ваше общение построено на искреннем желании общаться при наличии взаимного желания.
- Ваша дружба построена на искренности, надежности и взаимной поддержке. Вы хотите слышать друга, понять его, а не доказывать свою правоту.
- Вы можете быть самой собой, а не носите маски. Только искренность может сделать отношения глубокими и близкими.
- Вы состоите в этих отношениях, потому что они делают вашу жизнь счастливее, а не из-за того, что зависите от человека или боитесь одиночества.