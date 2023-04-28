Как найти друзей во взрослом возрасте: советы психолога

Если вы считаете, что не умеете выстраивать дружеские отношения, необходимо понять, что служит для этого помехой. Найти ответы можно самостоятельно или с помощью психолога. В основе дружеских отношений лежит искренность и честность. Возможно, у вас есть сложности с построением близких отношений. Например, вы запрещаете себе открываться и вести себя естественно, боитесь близости, эмоционально закрываетесь от окружающих, не принимаете себя. Эти качества будут проявляться не только в отношениях с любимым мужчиной, но и с друзьями.



Также вы можете не уметь выстраивать адекватное взрослое общение. Это приведет к тому, что, даже если у вас получится сблизиться, отношения с этим человеком будут наполнены недопониманием и конфликтными ситуациями. Не исключено, что, как и с возлюбленным, вы выбираете таких друзей, с которыми у вас появляется возможность заново прожить один из незавершенных сценариев. Например, абьюзивные и зависимые отношения, а также отверженность.



В таком случае дружба будет не взрослым партнерством, а очередной попыткой привести в действие вашу слепую зону. Она будет препятствовать вхождению в более близкие взаимоотношения с любимым мужчиной, а также с друзьями.

Ольга Кошут Психолог-консультант, специалист по женской психологии