Психологи определили, какая женская грудь нравится мужчинам

Ученые из Техасского международного университета установили наиболее сексуальный тип женской груди. Соответствующая научная статья появилась в журнале Sexes.

© Pxhere

На привлекательность груди, выяснили ученые, влияют размер, стадия обвисания, или птоза, а также расстояние между грудями. Исследователи попросили 189 женщин описать ощущения, которые возникали в ответ на разные фотографии с женской грудью.

Женщины чаще реагировали как на угрозу на большую грудь без обвисания и с маленьким межгрудным расстоянием. Участницы исследования сообщили, что изображения такой груди заставляли их думать о собственной внешности, в частности о диете и необходимости носить открытую одежду. Грудь такого типа находят наиболее привлекательной и мужчины.

Большая грудь с птозом и большим межгрудным расстоянием казалась женщинам непривлекательной. В будущем авторы исследования планируют повторить его с более крупной выборкой, а также то, как на конкуренцию внутри вида влияют форма и точный размер груди.

Считается, что женская грудь считается сексуально привлекательной, поскольку демонстрирует репродуктивную ценность. Так как мужчин привлекает женская грудь, она становится фактором внутривидового соперничества у женщин.