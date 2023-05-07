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Психологи определили, какая грудь нравится мужчинам и заставляет ревновать женщин

Ученые из Техасского международного университета установили наиболее сексуальный тип женской груди. Соответствующая научная статья появилась в журнале Sexes.

Психологи определили, какая женская грудь нравится мужчинам
© Pxhere

На привлекательность груди, выяснили ученые, влияют размер, стадия обвисания, или птоза, а также расстояние между грудями. Исследователи попросили 189 женщин описать ощущения, которые возникали в ответ на разные фотографии с женской грудью.

Женщины чаще реагировали как на угрозу на большую грудь без обвисания и с маленьким межгрудным расстоянием. Участницы исследования сообщили, что изображения такой груди заставляли их думать о собственной внешности, в частности о диете и необходимости носить открытую одежду. Грудь такого типа находят наиболее привлекательной и мужчины.

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Большая грудь с птозом и большим межгрудным расстоянием казалась женщинам непривлекательной. В будущем авторы исследования планируют повторить его с более крупной выборкой, а также то, как на конкуренцию внутри вида влияют форма и точный размер груди.

Считается, что женская грудь считается сексуально привлекательной, поскольку демонстрирует репродуктивную ценность. Так как мужчин привлекает женская грудь, она становится фактором внутривидового соперничества у женщин.

Ранее "Рамблер" писал о том, как кофе влияет на размер женской груди.

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