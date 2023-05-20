Три метода, которые помогут справиться с тревогой

При тревожности человек находится в плену своих негативных установок. Страх выбивает почву из-под ног, человек теряет опору, веру в себя и даже связь с миром. В такие моменты важно знать, что большинство мыслей — это лишь негативные проекции, а опору себе можно вернуть. "Рамблер" расскажет, как снять тревогу.

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Во время стресса мозг молниеносно строит прогноз на основе ограниченной информации и выбирает подходящую реакцию: бежать, бить или притвориться мертвым. Поэтому важно для начала просто успокоиться.

Включите фантазию

Запишите мысль, которая вас тревожит, и подумайте, что самое худшее может с вами произойти. Важно фантазировать и уводить мысли в необычные и, возможно, даже гипертрофированные стороны. Пока вы доводите ситуацию до абсурда, тревога постепенно будет снижаться.

Развивайте фокус

Сконцентрируйтесь на любом предмете из внешнего мира и детально описывайте его в течение пары минут. Вы также можете посчитать количество предметов красного или синего цвета, так вы сможете отвлечь мозг от тревоги. А еще можете выполнять дыхательные упражнения.

Позаботьтесь о теле