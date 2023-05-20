Три метода, которые помогут справиться с тревогой
При тревожности человек находится в плену своих негативных установок. Страх выбивает почву из-под ног, человек теряет опору, веру в себя и даже связь с миром. В такие моменты важно знать, что большинство мыслей — это лишь негативные проекции, а опору себе можно вернуть. "Рамблер" расскажет, как снять тревогу.
Во время стресса мозг молниеносно строит прогноз на основе ограниченной информации и выбирает подходящую реакцию: бежать, бить или притвориться мертвым. Поэтому важно для начала просто успокоиться.
Включите фантазию
Запишите мысль, которая вас тревожит, и подумайте, что самое худшее может с вами произойти. Важно фантазировать и уводить мысли в необычные и, возможно, даже гипертрофированные стороны. Пока вы доводите ситуацию до абсурда, тревога постепенно будет снижаться.
Развивайте фокус
Сконцентрируйтесь на любом предмете из внешнего мира и детально описывайте его в течение пары минут. Вы также можете посчитать количество предметов красного или синего цвета, так вы сможете отвлечь мозг от тревоги. А еще можете выполнять дыхательные упражнения.
Позаботьтесь о теле
Тело, мысли, эмоции неразрывно связаны, поэтому важно позаботиться о себе на всех уровнях. Поэтому для начала выпейте стакан воды, а затем подвигайтесь — э то поможет быстро снять напряжение в мыслях и теле. Проговорите свое состояние, а если хочется плакать или кричать, то сделайте это. Отлично, если получится поделиться переживаниями с близким человеком.