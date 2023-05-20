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Три метода, которые помогут справиться с тревогой

При тревожности человек находится в плену своих негативных установок. Страх выбивает почву из-под ног, человек теряет опору, веру в себя и даже связь с миром. В такие моменты важно знать, что большинство мыслей — это лишь негативные проекции, а опору себе можно вернуть. "Рамблер" расскажет, как снять тревогу.

Три метода, которые помогут справиться с тревогой
© unsplash

Во время стресса мозг молниеносно строит прогноз на основе ограниченной информации и выбирает подходящую реакцию: бежать, бить или притвориться мертвым. Поэтому важно для начала просто успокоиться.

Включите фантазию

Запишите мысль, которая вас тревожит, и подумайте, что самое худшее может с вами произойти. Важно фантазировать и уводить мысли в необычные и, возможно, даже гипертрофированные стороны. Пока вы доводите ситуацию до абсурда, тревога постепенно будет снижаться.

Психолог объяснила, как справиться со стрессом

Развивайте фокус

Сконцентрируйтесь на любом предмете из внешнего мира и детально описывайте его в течение пары минут. Вы также можете посчитать количество предметов красного или синего цвета, так вы сможете отвлечь мозг от тревоги. А еще можете выполнять дыхательные упражнения.

Позаботьтесь о теле

Тело, мысли, эмоции неразрывно связаны, поэтому важно позаботиться о себе на всех уровнях. Поэтому для начала выпейте стакан воды, а затем подвигайтесь — э то поможет быстро снять напряжение в мыслях и теле. Проговорите свое состояние, а если хочется плакать или кричать, то сделайте это. Отлично, если получится поделиться переживаниями с близким человеком.

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