Психологи объяснили, как выявить детскую травму

Психологическая травма из детства может отразиться на всей дальнейшей жизни человека. Об этом и о том, как заметить ее последствия, изданию "Доктор Питер" рассказали психологи.

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Психологическая травма — вред как последствие сильного эмоционального переживания, связанного с каким-то событием, говорит психолог Валерия Рыжик. Травмированный человек меняется: становится неуверенным в себе, тревожным, замкнутым или, напротив, чрезмерно активным и ярким. Могут появляться вредные привычки, сексуальные аддикции, добавляет Валерий Гут.

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По словам специалистов, внешность и поведение человека могут выдавать травмы, которые он пережил. Когда тяжело высказываться, трудно заступиться за себя, заметен перфекционизм или реакция на мелкие замечания очень резкая, в детстве, скорее всего, были травмирующие события, говорит Анна Тур.

Излишняя мнительность, патологическое внимание к здоровью могут говорить о том, что в детстве у человека было хроническое заболевание, которое было тяжело лечить. Он мог сталкиваться с гиперопекой и сильными ограничениями родителей, постоянно слышать, что он слаб и не похож на сверстников.

Агрессия нередко свидетельствует о том, что ребенка унижали, физически наказывали. Если человек чувствует вину и испытывает трудности в общении, это может быть следствием предательства со стороны взрослых. На то, что человек в детстве ощущал ответственность за себя и взрослых, часто указывает тяжелое привыкание к новым условиям и людям, стремление все контролировать и боязнь ошибиться.

Кумиров обычно создают те, кто получил травму отвергнутого, например был нежеланным. У таких людей часто сексуальные проблемы, ощущение ненужности. Могут возникать болезни кожи, аллергии, диабет, депрессии.

Склонны драматизировать люди с травмой покинутого, те, кого в детстве отвергали. Такие люди стремятся привлечь к себе внимание, подозревают у себя редкие болезни.

Если человек ставит чужие нужды выше своих, он мог быть недостаточно свободным в детстве, сталкиваться с чрезмерным родительским контролем. Он боится "наказания" за то, что проведет время так, как хочет сам.

Стоит обращать внимание и на холодность, неумение выражать чувства. Нередко это признак того, что человека подавляли в пользу "правильности" и "нормальности". Такие люди стремятся к совершенству и много завидуют, редко уверены в себе и часто оправдываются. Их типичные болезни — половое бессилие или фригидность, геморрой, нарушение кровообращения, нарушение функций печени, кожные заболевания, нервозность, бессонница.