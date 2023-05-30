Психолог назвала шаги осознанного расставания

Прекратить отношения сложно вне зависимости от того, на каком этапе приходится расстаться с партнером. Как сделать разрыв минимально травматичным для себя и близкого человека, "Вечерней Москве" рассказала психолог Ольга Романив.

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По словам специалиста, важно прежде всего признать, что расставаться будет больно обеим сторонам, и подготовиться к этому. Разговаривать с партнером нужно с глазу на глаз, сочувствовать друг другу, а не обвинять партнера. Кроме того, важно позволить себе погоревать об окончании отношений.

Сообщать о своем решении лучше лично. Если есть опасения, что партнер воспримет новость о расставании агрессивно, предпочтительнее общественное место, а не интимная обстановка. О мотивах важно говорить честно, но без излишних подробностей. Удачны формулы наподобие "Я не чувствую, что мы совместимы в сексуальном плане" или "Я не думаю, что наши долгосрочные цели совпадают".

Если партнер не ожидал такого развития событий и начнет спорить, пытаться продлить отношения, уступать ему нет смысле. Скорее всего, так только отсрочится расставание.

Не стоит предлагать остаться друзьями, обещать быть на связи. Первоначально не стоит контактировать с бывшим партнером. Со временем у вас может получиться стать друзьями, но первое время лучше не думать о близких отношениях.

Можно смягчить удар, рассказав партнеру о хороших и важных этапах, пережитых вместе, о том, чему вы научили друг друга. Человеку важно знать, что он положительно повлиял на жизнь того, с кем был в отношениях.