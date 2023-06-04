В наше время модно вести здоровый образ жизни, правильно питаться, отказаться от спиртных напитков и сигарет, быть успешными и эффективными. Если посмотреть глубже на желания большинства идти подобным путем, то можно увидеть, что дело не в «успешном успехе», а самооценке, которая автоматически растет, когда мы довольны своими действиями и результатами. Привычки, которые убивают самооценку, имеют противоположное направление - все, что идет вразрез с развитием, силой воли и ростом личности.



Вероника Сысоева Нарколог, психотерапевт