Привычки, которые убивают самооценку
Нормальная самооценка позволяет нам проживать свою жизнь полноценно: отстаивать свои интересы, находить общий язык с окружающими людьми, развиваться, добиваться поставленных целей.
"Рамблер" спросил психотерапевта Веронику Сысоеву, какие наши привычки и убеждения понижают самооценку и что с этим делать.
По словам эксперта, на самооценку взрослого человека влияют детские травмы, взаимоотношения с родителями и окружением. Самая эффективная работа в этом направлении — со специалистом — психологом или психотерапевтом. Но есть еще другая часть, которая отвечает за здоровую самооценку и зависит только от нас, — это наш образ жизни.
В наше время модно вести здоровый образ жизни, правильно питаться, отказаться от спиртных напитков и сигарет, быть успешными и эффективными. Если посмотреть глубже на желания большинства идти подобным путем, то можно увидеть, что дело не в «успешном успехе», а самооценке, которая автоматически растет, когда мы довольны своими действиями и результатами. Привычки, которые убивают самооценку, имеют противоположное направление - все, что идет вразрез с развитием, силой воли и ростом личности.
- Вредные привычки. Употребление алкоголя, наркотиков, курение, нездоровое питание, переедание, малоподвижный образ жизни.
- Принципиальный отказ от работы над собой. Порицание спортивных тренировок, уходовых и оздоравливающих процедур, а также духовного развития, личностного роста, любых психологических техник и практик.
- Пессимизм и ограничивающие установки. Неверие в себя и свои силы, убеждения о невозможности качественной самореализации и успешной реализации своих целей.
- Негативное отношение к творчеству и его обесценивание. Это касается любого творчества других людей, а также своего собственного. Убежденность, что любые творческие занятия, например, уроки актерского мастерства, постановки голоса и речи, вокала, рисования - полная ерунда для недалеких.
- Хейт, зависть, ревность и постоянная неконструктивная критика, как по отношению к себе, так и к другим людям. Поиск недостатков, возможностей «уколоть», сделать гадость, испортить репутацию и навредить.
- Беспорядок и воспевание хаоса. Накопление хлама, отсутствие чистоты и порядка, как дома, так и на рабочем месте.
- Поддержание низкого качества жизни. Нежелание создавать уютную и гармоничную обстановку вокруг себя, безразличие к технике для дома, своей одежде и внешнему виду в целом. Многие люди указывают причину недостаточного материального обеспечения, но истинная проблема заключается в другом - нежелании что-либо делать и менять ситуацию в лучшую сторону. Всегда можно создать чистоту, гармонию и уют при отсутствии большой суммы денег. Например, покрасить стены самой дешевой краской, постепенно купить все необходимое по скидкам и максимально доступным ценам. Главное — желание.
Что делать, если хочется поправить самооценку?
Развернуться на 180 градусов и выбрать противоположный вектор движения в плане привычек, описанных выше. Нужно с чего-то начинать и самое главное начинание - изменение мышления и мыслительных процессов, происходящих в голове, а также работа с эмоциями и чувствами. В соответствии с этим, вы увидите, как поменяются ваши действия и результаты, а здоровую самооценку вы получите бонусом.