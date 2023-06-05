Как разрушить отношения за 5 шагов

Про концепцию пяти языков любви, разработанную американским писателем Гэри Чепменом, психологи говорят уже не первый год. Чепмен выдвинул теорию: у каждого человека есть основной способ, при помощи которого он выражает свою любовь.

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Кто-то проявляет чувства при помощи подарков, кто-то, уделяя время своему партнеру, кто-то выказывает любовь словами, а кто-то, помогая возлюбленному, или посредством тактильных сигналов.

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В своей книге Чепмен говорит о том, что очень часто проблемы в отношениях возникают, когда люди не знают о языках любви друг друга и говорят на разных. Но случается и так, что "язык любви" может заглушить "язык злости". Подробнее о том, что это такое –в материале "Рамблера".

Концепцию пяти "языков злости" предложил психолог и писатель Майк Верано. Если в случае с "языками любви" у каждого человека есть один, который ему ближе всего, то во время конфликтов люди могут использовать все "языки злости" одновременно. Вот, какие разновидности выделяет Верано.

Возмущенный

Используя данный "язык злости", человек входит в состояние жертвы и задает партнеру вопрос: "Как ты можешь так со мной поступать?". Ключевая цель данной реплики – пристыдить возлюбленного, заставить его почувствовать вину, даже если виновником конфликта является тот, кто задал этот вопрос.

Праведный

От таких людей часто можно услышать фразу: "Я говорю правду, а ты ошибаешься". Как правило, они даже не пытаются войти в положение партнера и услышать его, поскольку уверены, что их мнение – единственное верное.

Угрожающий

Не в силах построить здоровый диалог, такие люди кидаются фразами вроде: "Ты еще поплатишься за это!". Те, кому присущ этот "язык злости", никогда не забывают обиды и не прощают тех, кто причинил им боль. Вот только весьма часто источником боли для своих возлюбленных становятся они сами.

Отвлекающий

Как известно, лучшая защита – это нападение. Поэтому люди с отвлекающим "языком злости" в порыве ярости любят вспоминать все промахи второй половинки. "А как насчет ситуации, когда ты...?", – говорят они и начинают перечислять все неприятные моменты.

Оправдывающий

Этим людям свойственно брать на себя роль судьи и бросаться фразами из серии: "Ты это заслужил(а)". Нередко эти слова попадают в болевые точки их партнеров, из-за чего те действительно начинают сомневаться в себе и считать, что им воздалось по заслугам.

Что делать

Если вы замечаете, что регулярно используете "языки злости" в конфликтах с партнером, или же ваш партнер делает это, тем самым подрывая ваше эмоциональное состояние, необходимо обратиться за помощью к специалисту. Психолог разберет вашу ситуацию и предложит грамотные пути решения.