Как понять, что ваши друзья токсичные: отвечает психолог
Сейчас очень многие уже знают о токсичных отношениях в паре. Специалисты открыто говорят на эту тему, рассказывают, что нужно делать, когда твой возлюбленный манипулирует и нарушает личные границы. Однако не только партнер, но и друзья могут быть токсичными.
Психолог-консультант Ольга Кошут рассказала "Рамблеру", как распознать токсичную дружбу и что делать в этой ситуации.
Признаки токсичных друзей
Пытаются вызвать чувство вины и манипулируют
Один из главных «звоночков» можно заметить, если друг пытается с помощью манипуляций вызвать у вас чувство вины, стыда или долга. Например, он просит у вас помощи, но вы не можете ее оказать по объективным причинам. Или, если вы решаете провести выходные со своим молодым человеком и объясняете, что у вас другие планы. В свою очередь, вы слышите фразы: «Я думала, что мы подруги!» или «Ты думаешь только о себе, а на меня тебе наплевать!». Такое поведение может стать сигналом, что вы состоите в токсичных отношениях со своим другом или подругой.
Нарушают личные границы
Токсичный друг любит давать непрошенные советы и считает, что лучше знает, какая прическа вам подходит и с каким мужчиной вам нужно строить семью. А еще такой человек может звонить вам без повода даже поздно вечером, и ему все равно, что у вас есть свои дела, либо вы устали. А в случае, если вы говорите ему, что вас не устраивает такое поведение, он перевернет все так, что вы останетесь виноваты.
Перетягивают все внимание на себя
Токсичный друг любит быть в центре внимания любой ценой. Во время разговора, когда вы рассказываете о своей проблеме, такой человек будет постоянно переводить тему на себя. Он не спросит, что вы чувствуете или думаете в данной ситуации, а начнет рассказывать про свои эмоции и чувства, даже если это совсем неуместно. А в большой компании токсичный друг будет всеми способами перетягивать одеяло на себя, чтобы оказаться в центре внимания. Даже если ему придется открыто соперничать с вами или унижать вас неприятными шутками.
После общения появляется опустошение и усталость
После общения с токсичным другом часто можно испытать усталость, апатию и отсутствие жизненной энергии. В его присутствии сложно расслабиться и до конца быть самим собой. Тем не менее, возможно, это просто у вас есть привычка всегда быть начеку, чтобы поддерживать определенный образ. Один этот признак не может говорить о токсичности вашего друга.
Не заботятся о ваших чувствах
Если на постоянной основе в вашем общении присутствуют беспочвенные обиды, сарказм, неуместные шутки, ревность и зависть, то вы находитесь в токсичных дружеских отношениях. Ваш близкий человек не берет во внимание ваши эмоции и чувства, манипулирует ими, чтобы казаться более важным в ваших глазах. Более того, такой друг не способен искренне за вас порадоваться.
Если вы понимаете, что в ваших отношениях с другом присутствуют несколько данных признаков, то с большой долей вероятности ваша дружба всегда была токсичной. Но однажды вы стали более внимательно относиться к своим чувствам и личным границам. Также вы могли заметить, что ваше общение строится не на искренности и поддержке, а на манипуляциях, обидах и ревности.
Отмечу, что не стоит считать, что ваши токсичные друзья - плохие люди. Вероятно, большую роль в их поведении сыграл негативный жизненный опыт, но не стоит все оставлять как есть и вредить своему психоэмоциональному состоянию токсичным общением.
Как исправить ситуацию
- Нужно постепенно обозначать свои личные границы. Не отвечайте на звонок или сообщение, когда не хотите это делать. Также прямо говорите, что вам неприятно поведение друга.
- Важно понять, как вы дальше хотите строить отношения с этим человеком. Поговорите с другом и объясните ему, что вам доставляет дискомфорт и почему эти отношения перестали вас устраивать. Это даст ему шанс понять и услышать вас. Однако если вы поймете, что человек не прислушался к вашим словам, то сами обозначьте с ним комфортную дистанцию. В таком случае можно даже полностью прекратить общение.
- Готовьтесь к любой реакции. Не стоит пытаться остаться хорошей и избегать конфликта в ущерб своему комфортному психологическому состоянию. Вы не можете отвечать за чувства и эмоции другого человека, только за свои собственные. Если ваш токсичный друг решит устроить скандал, сохраняйте спокойствие.
Многие стремятся полностью избегать конфликтов с окружающими. Но этот самообман и приводит нас в токсичные отношения, где мы не может отстаивать свои личные границы и терпим манипуляции.
Что делать, если токсичный друг — это вы
Необходимо попробовать замечать те проявления, которые были перечислены выше. Кроме того, нужно больше уделять внимание не себе, а вашему другу как личности, а также понять ценность вашего общения с ним. Я советую научиться по-настоящему интересоваться им и слушать его. Также важно понять для себя, что вы приносите в эти дружеские отношения.
Если вы осознали, что являетесь токсичным другом, обратитесь за помощью к специалистам. Необходимость манипулировать в отношениях не появляется просто так. Возможно вы просто не привыкли к здоровым отношениям, и вам нужны подсказки в том, как их выстраивать.