Как понять, что ваши друзья токсичные

Сейчас очень многие уже знают о токсичных отношениях в паре. Специалисты открыто говорят на эту тему, рассказывают, что нужно делать, когда твой возлюбленный манипулирует и нарушает личные границы. Однако не только партнер, но и друзья могут быть токсичными.

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Психолог-консультант Ольга Кошут рассказала "Рамблеру", как распознать токсичную дружбу и что делать в этой ситуации.

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Признаки токсичных друзей

Пытаются вызвать чувство вины и манипулируют

Один из главных «звоночков» можно заметить, если друг пытается с помощью манипуляций вызвать у вас чувство вины, стыда или долга. Например, он просит у вас помощи, но вы не можете ее оказать по объективным причинам. Или, если вы решаете провести выходные со своим молодым человеком и объясняете, что у вас другие планы. В свою очередь, вы слышите фразы: «Я думала, что мы подруги!» или «Ты думаешь только о себе, а на меня тебе наплевать!». Такое поведение может стать сигналом, что вы состоите в токсичных отношениях со своим другом или подругой.

Ольга Кошут Психолог-консультант, специалист по женской психологии

Нарушают личные границы

Токсичный друг любит давать непрошенные советы и считает, что лучше знает, какая прическа вам подходит и с каким мужчиной вам нужно строить семью. А еще такой человек может звонить вам без повода даже поздно вечером, и ему все равно, что у вас есть свои дела, либо вы устали. А в случае, если вы говорите ему, что вас не устраивает такое поведение, он перевернет все так, что вы останетесь виноваты.

Перетягивают все внимание на себя

Токсичный друг любит быть в центре внимания любой ценой. Во время разговора, когда вы рассказываете о своей проблеме, такой человек будет постоянно переводить тему на себя. Он не спросит, что вы чувствуете или думаете в данной ситуации, а начнет рассказывать про свои эмоции и чувства, даже если это совсем неуместно. А в большой компании токсичный друг будет всеми способами перетягивать одеяло на себя, чтобы оказаться в центре внимания. Даже если ему придется открыто соперничать с вами или унижать вас неприятными шутками.

Ольга Кошут Психолог-консультант, специалист по женской психологии

После общения появляется опустошение и усталость

После общения с токсичным другом часто можно испытать усталость, апатию и отсутствие жизненной энергии. В его присутствии сложно расслабиться и до конца быть самим собой. Тем не менее, возможно, это просто у вас есть привычка всегда быть начеку, чтобы поддерживать определенный образ. Один этот признак не может говорить о токсичности вашего друга.

Не заботятся о ваших чувствах

Если на постоянной основе в вашем общении присутствуют беспочвенные обиды, сарказм, неуместные шутки, ревность и зависть, то вы находитесь в токсичных дружеских отношениях. Ваш близкий человек не берет во внимание ваши эмоции и чувства, манипулирует ими, чтобы казаться более важным в ваших глазах. Более того, такой друг не способен искренне за вас порадоваться.

Если вы понимаете, что в ваших отношениях с другом присутствуют несколько данных признаков, то с большой долей вероятности ваша дружба всегда была токсичной. Но однажды вы стали более внимательно относиться к своим чувствам и личным границам. Также вы могли заметить, что ваше общение строится не на искренности и поддержке, а на манипуляциях, обидах и ревности.



Отмечу, что не стоит считать, что ваши токсичные друзья - плохие люди. Вероятно, большую роль в их поведении сыграл негативный жизненный опыт, но не стоит все оставлять как есть и вредить своему психоэмоциональному состоянию токсичным общением. Ольга Кошут Психолог-консультант, специалист по женской психологии

Как исправить ситуацию

Нужно постепенно обозначать свои личные границы. Не отвечайте на звонок или сообщение, когда не хотите это делать. Также прямо говорите, что вам неприятно поведение друга.

Важно понять, как вы дальше хотите строить отношения с этим человеком. Поговорите с другом и объясните ему, что вам доставляет дискомфорт и почему эти отношения перестали вас устраивать. Это даст ему шанс понять и услышать вас. Однако если вы поймете, что человек не прислушался к вашим словам, то сами обозначьте с ним комфортную дистанцию. В таком случае можно даже полностью прекратить общение.

Готовьтесь к любой реакции. Не стоит пытаться остаться хорошей и избегать конфликта в ущерб своему комфортному психологическому состоянию. Вы не можете отвечать за чувства и эмоции другого человека, только за свои собственные. Если ваш токсичный друг решит устроить скандал, сохраняйте спокойствие.

Многие стремятся полностью избегать конфликтов с окружающими. Но этот самообман и приводит нас в токсичные отношения, где мы не может отстаивать свои личные границы и терпим манипуляции.

Что делать, если токсичный друг — это вы