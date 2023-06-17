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Совет психолога: как трудоголику научиться отдыхать

Не все люди идут гулять или смотреть любимый сериал, когда наступает время долгожданного отдыха. Для некоторых проще взять дополнительные смены на работе и нагрузить себя делами. Таких людей называют трудоголиками.

Совет психолога: как трудоголику научиться отдыхать
© Unsplash

На вопрос «Рамблера» о том, к чему может привести чрезмерный трудоголизм и как трудоголику научиться отдыхать, ответила эксперт — психолог Карина Конорева.

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Откуда берется трудоголизм

Работа в жизни человека становится максимально значимым средством самореализации, достижения стабильности и счастья.

Карина Конорева
Карина КонореваЭксперт кафедры «Коучинг» Академии социальных технологий, трансформационный коуч и интегральный психолог

По словам Карины Коноревой, чтобы получить признание, любовь, почувствовать себя значимым и нужным, человек начинает прикладывать больше усилий — работает не стандартные 8 часов, а 12-15. Новая должность, высокий статус и большое количество денег теперь воспринимаются как возможность обратить на себя внимание.

Привычки, которые убивают самооценку

Есть и другие причины. Например, работа может позволить не думать о проблемах с близкими или не заниматься собой — внешностью, саморазвитием.

Сознание себе это объясняет тем, что я просто очень занят, я работаю, у меня нет на это времени.

Карина Конорева
Карина КонореваЭксперт кафедры «Коучинг» Академии социальных технологий, трансформационный коуч и интегральный психолог

К чему может привести

Карина Конорева отмечает, что человек-трудоголик начинает испытывать апатию, перенапряжение, стресс и выгорание. У него часто бывает хроническая усталость, проблемы со здоровьем, повышенная эмоциональность и агрессивное состояние.

Человек становится угрюмым и безынициативным во всех остальных сферах, кроме работы. Если в его жизни нет ярких красок, то он перестает мечтать и желать чего-то большего, к чему хотелось бы стремиться. В итоге, даже прикладывая больше сил, энергии, времени и компетенций, результат становится в плане денег, отношений и здоровья становится только хуже. Либо их нет совсем, либо они есть, но трудоголика не радуют, ведь они достаются непосильным трудом.

Карина Конорева
Карина КонореваЭксперт кафедры «Коучинг» Академии социальных технологий, трансформационный коуч и интегральный психолог

Как отдыхать

Карина Конорева считает, что трудоголику нужно научиться любить жизнь во всех ее проявлениях. Включить вовлеченность в других направлениях и аспектах жизни, создать ресурсное состояние и войти в баланс.

По словам Коноревой, чтобы прийти к этому состоянию, можно попробовать следующие способы:
  1. Создать колесо баланса и посмотреть, где вы сейчас и куда хотите прийти.
  2. Прописать цели на год, разбить их на полугодие, квартал, месяц. А затем отдельно выделить задачи для достижения этих целей.
  3. Завести хобби.
  4. Один день в неделю нужно обязательно уделять только себе, семье, друзьям, хобби.
  5. Здоровый сон.
  6. Спорт.
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