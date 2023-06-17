Совет психолога: как трудоголику научиться отдыхать
Не все люди идут гулять или смотреть любимый сериал, когда наступает время долгожданного отдыха. Для некоторых проще взять дополнительные смены на работе и нагрузить себя делами. Таких людей называют трудоголиками.
На вопрос «Рамблера» о том, к чему может привести чрезмерный трудоголизм и как трудоголику научиться отдыхать, ответила эксперт — психолог Карина Конорева.
Откуда берется трудоголизм
Работа в жизни человека становится максимально значимым средством самореализации, достижения стабильности и счастья.Карина КонореваЭксперт кафедры «Коучинг» Академии социальных технологий, трансформационный коуч и интегральный психолог
По словам Карины Коноревой, чтобы получить признание, любовь, почувствовать себя значимым и нужным, человек начинает прикладывать больше усилий — работает не стандартные 8 часов, а 12-15. Новая должность, высокий статус и большое количество денег теперь воспринимаются как возможность обратить на себя внимание.
Есть и другие причины. Например, работа может позволить не думать о проблемах с близкими или не заниматься собой — внешностью, саморазвитием.
Сознание себе это объясняет тем, что я просто очень занят, я работаю, у меня нет на это времени.Карина КонореваЭксперт кафедры «Коучинг» Академии социальных технологий, трансформационный коуч и интегральный психолог
К чему может привести
Карина Конорева отмечает, что человек-трудоголик начинает испытывать апатию, перенапряжение, стресс и выгорание. У него часто бывает хроническая усталость, проблемы со здоровьем, повышенная эмоциональность и агрессивное состояние.
Человек становится угрюмым и безынициативным во всех остальных сферах, кроме работы. Если в его жизни нет ярких красок, то он перестает мечтать и желать чего-то большего, к чему хотелось бы стремиться. В итоге, даже прикладывая больше сил, энергии, времени и компетенций, результат становится в плане денег, отношений и здоровья становится только хуже. Либо их нет совсем, либо они есть, но трудоголика не радуют, ведь они достаются непосильным трудом.Карина КонореваЭксперт кафедры «Коучинг» Академии социальных технологий, трансформационный коуч и интегральный психолог
Как отдыхать
Карина Конорева считает, что трудоголику нужно научиться любить жизнь во всех ее проявлениях. Включить вовлеченность в других направлениях и аспектах жизни, создать ресурсное состояние и войти в баланс.
- Создать колесо баланса и посмотреть, где вы сейчас и куда хотите прийти.
- Прописать цели на год, разбить их на полугодие, квартал, месяц. А затем отдельно выделить задачи для достижения этих целей.
- Завести хобби.
- Один день в неделю нужно обязательно уделять только себе, семье, друзьям, хобби.
- Здоровый сон.
- Спорт.