Как перестать ревновать

Ревность — одно из самых неприятных и мучительных чувств, которое каждый испытал, как минимум раз в жизни. Ревность бывает разной и даже может быть связана с тяжелым психическим расстройством, но у большинства это чувство возникает в рамках внутренних травм и эмоциональных блоков на психологическом уровне.

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Спросили врача-психотерапевта Веронику Сысоеву, почему возникает ревность и как с ней справиться. Подробнее — в материале "Рамблера".

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Неоправданная ревность появляется из-за низкой самооценки, неуверенности в себе и сложных отношений с родителями, особенно в детском возрасте. Ревнивые люди часто были обделены родительским вниманием или получали его в избытке в детском возрасте. Конфликтные ситуации, любые формы насилия в детстве, агрессивное поведение со стороны родителей приводят к многим проблемам во взрослом возрасте и одна из них - чрезмерная ревнивость. Вероника Сысоева Нарколог, психотерапевт

Также, по словам психотерапевта, ревность может быть «внутренним сигналом» о том, что ситуация в паре изменилась в худшую сторону — отношения рушатся. И вместо того, чтобы выяснить причину, поговорить, все исправить, повлиять в лучшую сторону, мы закатываем сцены ревности, своим поведением разжигаем конфликт и только еще больше усугубляем.

Когда появляется ревность у одного из партнеров, необходимо обсудить эту ситуацию, решить, как укрепить отношения и стать ближе друг к другу, определиться, какие потребности не закрыты в паре и как это исправить. Работать над ревностью стоит вместе, сообща.

Если мы слышим отрицание и агрессию, отказ работать над собой и отношениями со стороны другого партнера, вероятнее всего, ревность оправдана, и партнер не планирует менять отношения в лучшую сторону. В рамках психических расстройств ревность нарушает социальную адаптацию, человек не в состоянии продуктивно работать и учиться, а при определенных синдромах даже может быть опасен для окружающих. Вероника Сысоева Нарколог, психотерапевт

Как избавиться от ревности?