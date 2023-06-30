Как говорить так, чтобы люди слушали

Голос – прекрасный инструмент, данный нам природой, однако им тоже важно уметь пользоваться правильно. Эксперты утверждают, что с помощью голоса человек способен усилить свое влияние в обществе, добиваться поставленных целей и договариваться о чем угодно.

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Специалист рассказал, как полюбить свой голос и использовать его так, чтобы он работал на вас.

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Так вышло, что каждый второй человек на планете недоволен своим голосом. А ведь от него зависит многое – уверенность в себе и даже возможность быстрее продвинуться по карьерной лестнице. Тренер по дизайну голоса, речи и публичным выступлениям Седа Каспарова рассказала, как наконец полюбить свой голос и «звучать» так, чтобы влюбить в него окружающих.

Попробуйте вспомнить, как звучит голос вашей мамы или любимого человека. Наверняка, вы скажете, что он теплый, добрый, нежный, бархатный. Если попросить человека описать свой голос, тут же появятся эпитеты: скрипящий, слишком низкий, слишком высокий, тихий, громкий, детский, неинтересный. Интересная вещь, ведь говорить мы начали раньше, чем знаем и помним себя, однако для того, чтобы полюбить свой голос, научиться говорить красиво и убедительно, требуется чуть ли не вся жизнь. Седа Каспарова Тренер по дизайну голоса, речи и публичным выступлениям

Что такое голос

Голос – это результат эволюции. Это возможность заявить о себе, произвести впечатление, очертить свои личные границы, заявить о праве на что-то. Вспомните, как это бывает у животных – кто громче рыкнул, тот отстоял территорию или получил добычу, кто громче пискнул – тот привлек партнера и обзавелся потомством. А что же человек? За годы эволюции мы утратили часть эмоций и перешли к текстам, общению с помощью смс и мессенджеров. А ведь самая главная информация передается только голосом. Внешность можно подделать, скопировать, изменить, а вот голос у каждого человека уникален!

Прежде чем заговорить, свой голос нужно постараться принять и полюбить. Их у нас два. Первый – это тот, что вы слышите внутри себя. Он красивый, глубокий, он вам нравится. Второй – тот, что вы слышите в записи и первым делом думаете: «О нет, это ужасно, неужели он настолько плох!»

Почему так происходит? Во время того, как вы говорите и слушаете себя, внутренняя вибрация частично поглощается мягкими тканями, частично резонирует в костях и полостях тела, поэтому вы воспринимаете свой голос многомерно и многоканально. Примерно так, если бы вы слушали диктора на телевидении, одновременно видели бы движения его суфлера и читали бегущую строку с тем же текстом. То есть, информация шла бы из нескольких источников. Когда вы слышите свой голос в записи, часть внутренней вибрации теряется, и кажется, что он становится плоским и неинтересным. Седа Каспарова Тренер по дизайну голоса, речи и публичным выступлениям

Почему важно работать над голосом

Часто люди берутся за развитие своего голоса уже в довольно взрослом возрасте и не имея четкой потребности или цели для его улучшения. Кажется, что простому человеку это и не нужно – в отличие от актеров, журналистов, преподавателей. Главное ведь не то, как мы говорим, а что именно мы говорим. Но нет.

Голос отражает внутреннее состояние человека, насколько он уверен в себе, будут ли его слушать окружающие и правильно ли поймут, что он хочет сказать. От голоса даже зависит то, насколько быстро пойдет продвижение по карьерной лестнице. Простой пример: у кандидата на должность руководителя есть и опыт, и стаж, но разговаривает он слишком мягким, высоким, детским голосом. Его не повысят, потому что он говорит как кто-то маленький. Станут ли ему подчиняться? Вряд ли.

Осознанно или нет, многие девушки выбирают роль маленькой девочки, разговаривая голосом ребенка. Да, это безопасно, маленьких не обижают, их гладят по голове и дают конфеты. Только проблема в том, что детям не дают деньги. Поэтому взрослому человеку, который хочет быть реализованным, развитым, достигать высот и хорошо зарабатывать не стоит снова превращаться в ребенка. Седа Каспарова Тренер по дизайну голоса, речи и публичным выступлениям

Если вы говорите слишком тихо, то подсознательно вы боитесь ошибиться, быть отвергнутыми, совершить ошибку, высказать мнение, опасаясь критики. Просить прибавку о зарплате, говоря полушепотом и смотря в пол, не результативно. Работа над голосом – это прежде всего работа над собой, над своим внутренним критиком.

Три упражнения для красоты голоса

После подросткового периода голос уже достигает своей красоты и глубины, так почему же вы не разрешаете себе раззвучаться на полную? Это же про жизнь – вы показываете, что не просто стесняетесь и боитесь проявляться, а вы живой человек со своим внутренним стержнем, мнением и правом.

Ваш голос может рассказать о вас все. С помощью простых упражнений вы можете проработать зажимы и полюбить свой голос. Главное, заниматься регулярно.

Расслабьте связки и сделайте голос более объемным, грудным. Также расслабьте мышцы гортани, чтобы напряжение не сжимало горло и не мешало разговаривать. Положите руку на грудь и на выдохе начните издавать звук, будто мычите. Почувствуйте тепло и вибрацию. Представьте, что у вас во рту шар, и вы не можете сомкнуть челюсти. Повторяйте тот же звук, но будто бы с набитым ртом. Гортань опускается, ее мышцы расслабляются, это позволяет говорить ярче и глубже. Большим и указательным пальцем возьмите себя за подбородок и попробуйте открывать рот только движением руки. Произнесите два звука «ху» и «хи», медленно уводя при этом голову назад, запрокидывая ее, и возвращая в исходное положение. Снова положите руку на грудь и произнесите звук «ли». Представьте, что звуком вам нужно «пробить» небо и достучаться до макушки. Направляйте его вверх. Почувствуйте легкое напряжение в гортани.

Как влюбить в свой голос окружающих

Голос – это ваше второе лицо. То, как вы управляете им, говорит о вашей уверенности или зажатости, интересна вам тема беседы или нет, погружены ли вы в себя или готовы к контакту с аудиторией, откуда вы и так далее. Особую роль играет то, на каких тонах звучит ваш голос – высоких или низких. Седа Каспарова Тренер по дизайну голоса, речи и публичным выступлениям

Подсознательно люди доверяют тем, чей голос звучит из груди, в среднем диапазоне, а не тем, кто говорит на зажатых связках.

Говорите «на улыбке». Во время разговора приподнимите немного уголки губ – голос от этого станет объемнее, а речь более доброжелательной.