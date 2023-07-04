Психолог перечислила реальные причины мужских измен

Мужчина может изменить из-за чрезмерной заботы, некорректного поведения девушки и других факторов, которые лежат на поверхности и не связаны с обстоятельствами или посторонними людьми. Об этом психолог Елена Гусева рассказала "Газете.ру".

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По словам специалиста, изменяют часто инфантильные мужчины: зрелым достаточно одной женщины, они верны ей. Сексоголизм или полигамность в таких ситуациях — мифы, оправдания.

Интерес к другой женщине может возникнуть, если партнерша не развивается как личность или профессионал. Аналогичная ситуация с сексуальной жизнью: если девушка не хочет разнообразить интимные отношения, не готова слушать партнера и думать о его желаниях, есть вероятность, что избранник заинтересуется кем-то другим.

Если женщина ведет себя как мама и чрезмерно заботится о партнере, следит за его распорядком дня, мужчина начинает изменять с кем-то, кто менее заботлив. При этом прежние отношения не всегда разрываются, поскольку оказываются удобными.

Нередко мужчины находят другую партнершу из-за того, что нынешняя возлюбленная их оскорбляет, обесценивает, оскорбляет. Психологически это тяжело для любого человека.