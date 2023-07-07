Стрессу так или иначе подвержены все люди. Но одни умеют с ним справляться, а другим это дается тяжело. Считается, что медитация - один из тех способов, который помогает снизить стресс.

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Действительно ли это так, "Рамблеру" рассказывает эксперт - Юлия Морозова, член Высшего экспертного совета кафедры «Креативные методологии» Академии социальных технологий.

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Отвечая на вопрос, может ли помочь медитация при стрессе, я отвечу, что при регулярной практике и выполнении медитации по правилам, скорее всего, да. Юлия Морозова Член Высшего экспертного совета кафедры «Креативные методологии» Академии социальных технологий. Специалист в области образовательного дизайна и построения функции развития персонала в организациях.

Трехминутная медитация

Ниже описан текстовый формат практики, которая занимает три минуты (для этого можно поставить таймер). Также можно практиковать в свободном темпе. Изучите и практикуйте в течение дня.