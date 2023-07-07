Может ли помочь медитация при стрессе
Стрессу так или иначе подвержены все люди. Но одни умеют с ним справляться, а другим это дается тяжело. Считается, что медитация - один из тех способов, который помогает снизить стресс.
Действительно ли это так, "Рамблеру" рассказывает эксперт - Юлия Морозова, член Высшего экспертного совета кафедры «Креативные методологии» Академии социальных технологий.
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Отвечая на вопрос, может ли помочь медитация при стрессе, я отвечу, что при регулярной практике и выполнении медитации по правилам, скорее всего, да.Юлия Морозова Член Высшего экспертного совета кафедры «Креативные методологии» Академии социальных технологий. Специалист в области образовательного дизайна и построения функции развития персонала в организациях.
Трехминутная медитация
Ниже описан текстовый формат практики, которая занимает три минуты (для этого можно поставить таймер). Также можно практиковать в свободном темпе. Изучите и практикуйте в течение дня.
- Настройтесь на медитацию: можете выполнять эту практику сидя или стоя, но обязательно расправьте плечи и выпрямите спину. Если возможно, закройте глаза.
- Направьте внимание на то, что происходит у вас внутри: Какие мысли у вас в голове? Помните, что мысли – это не факты.
- Какие чувства вы испытываете? Если ощущаете дискомфорт и неприятные ощущения – признайтесь себе в этом и не пытайтесь их изменить.
- Какие телесные ощущения вы испытываете? Можно "просканировать" свое тело на предмет точек напряжения или скованности. Отмечайте ощущения, не меняя их.
- Сконцентрируйте внимание в одной точке, направляя его на ощущения в животе, возникающие в процессе дыхания, когда брюшная стенка поднимается на вдохе и опускается на выдохе. Проследите, как движется воздух внутри твоего тела.
- Теперь попробуйте расширить сферу осознанности вокруг дыхания, чтобы ощутить тело как единое целое, включая позу, выражение лица.
- Если заметили напряжение или дискомфорт - попробуйте сосредоточиться на этих ощущениях, направляя туда свое дыхание. Тем самым помогая себе изучить эти ощущения, подружиться с ними, а не пытаться изменить.
- Если это больше не требует внимания - вернитесь обратно к ощущениям своего тела, попробуйте почувствовать свое тело целиком, еще раз просканируйте его и далее выходите из практики.
- Обратите внимание на то, как чувствуете себя после практики и что поменялось.
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