Совет психолога: как избавиться от страха остаться одной

Что делать, если не можешь находиться без отношений. Почему так происходит? С чем это может быть связано? Как проработать это и избавиться от проблемы?

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Об этом "Рамблеру" рассказала член Высшего экспертного совета кафедры «Технологии командного менеджмента» Академии социальных технологий Ирина Мазикова.

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По словам специалиста, страх остаться в одиночестве достаточно сильно распространен и встречается у многих. Среди тех людей, которые обращаются за профессиональной помощью, эта тема очень актуальна.

Скажу честно, нет этого страха только у тех, кто эту проблему уже проработал.

Остаться одной, значит, остаться наедине со своими мыслями и чувствами, встретиться с тем, чего не хочется замечать. Поэтому люди наполняют свою жизнь большим количеством занятий: уходят с головой работу, разрываются между хобби и увлечениями, слишком щепетильны в отношении домашних задач – по хозяйству и быту.

Но, к сожалению, часто это заканчивается осознанием того, что живешь с нелюбимым мужем, ходишь на нелюбимую работу, а те дела, которыми заполнен календарь, не приносят удовольствия.

В некотором смысле такое положение дел можно сформулировать следующим образом – горькие правды, которые мы мыслим о себе. Но важно понимать, что необязательно эта горькая правда – истина. Иногда проблема заключается в том, что мысли складываются в утверждения, которые доставляют дискомфорт и лишают жизнь счастья.

Например, такие мысли как: «Мне не подходит моя реальность», «Я просыпаюсь не в радости, не хочу возвращаться домой после работы», «Засыпаю и сожалею о том, что мой день прошел именно так» стоит принять и осознать, что, вероятно, это только чувства и эмоции, но никак не то, что происходит с вами на самом деле.

Мозг интерпретирует внутренний эмоциональный фон в конкретные словесные формулировки и выводы о, том, что что-то не так со мной или моей жизнью. А между тем, причина может крыться в неосознанном чувстве неудовлетворенности, раздражении, злости, порой доходящей до агрессии.

Следует понимать, что все эти чувства нормативны, а рассматривать их стоит в качестве сигнала.

Когда человек остается наедине с собой, его внимание не отвлекают внешние раздражители, и оно обращается внутрь себя.

Вот тут-то в поле зрения и попадают находящиеся в тени насыщенной жизни неприятные мысли. Такой эмоциональный театр, разворачивающийся в фоновом режиме, отвлекает энергию и попросту лишает сил. Ведь трата усилий на то, чтобы не замечать чего-то, требует поддержки ресурсом – кто-то «отправляет» на это 10% своего энергетического потенциала, а кто-то и все 90.

Как помочь себе

Для тех, кто никогда не касался темы страха одиночества, оптимальный способ – обратиться к проводнику: психологу различных направлений (от гештальт-подхода до телесных практик) или коучу, который поможет грамотно проработать этот вопрос.

Если вы впервые с этим сталкиваетесь, погружение в этот страх поднимает большой пласт неизвестной информации о себе. И только специалист поможет правильно интерпретировать происходящее и интегрировать это в жизненный опыт.

Моя рекомендация для тех, кто уже понимает, что есть страх остаться одной, – не быть категоричной и не выносить печальных суждений: «Со мной что-то не так!», «Моя жизнь отвратительна!». Просто заметьте эти мысли и чувства по поводу вашей жизни, которые появляются, когда вы остаетесь в одиночестве. Подумайте, о чем может быть этот сигнал, например, в виде раздражения.

Может быть, беспокоят какие-то частности, мелкие жизненные обстоятельства.

Двигайтесь по пути решения проблемы, практикуя искусство маленьких шагов:

1. Заметьте, что происходит внутри и почему так сложно остаться одной. Чего вы не хотите видеть и зачем постоянно переключаете внимание с себя на внешний мир.

2. Посмотрите на ситуацию и состояние, но не делая никаких оценок и суждений.

3. Составьте план действий – какие события вызывают неприятные чувства и как их можно изменить. А, начав действовать, не приступайте к масштабным вещям.

Полюбите фразу «Со мной все в порядке!» и сделайте это своим девизом. С вами точно все в порядке – это истина! А страхи или дискомфортные эмоции – просто некие сигналы, которые говорят о том, как вы видите этот мир. А вот, на что они указывают, надо разбираться.