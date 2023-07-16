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Совет психолога: как общаться с надоедливыми родственниками

Многие родственники обожают давать советы, о которых их никто не просил. С одной стороны, рушить отношения с близкими совершенно не хочется, а с другой — отстоять свои личные границы тоже кажется важным. Но найти золотую середину, при которой можно спокойно общаться с родственниками и при этом ни с кем не разругаться, — не самая простая задача.

Совет психолога: как общаться с надоедливыми родственниками
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В материале — совет психолога Евгения Идзиковского о том, как наладить правильную коммуникацию с докучливыми близкими.

Оставайтесь спокойными

Сохраняйте спокойствие и избегайте эмоциональных вспышек при общении с надоедливыми родственниками. Не стоит давать им власть над своими эмоциями.

Выражайте свои чувства

Будьте откровенными с близкими. Постарайтесь четко выражать свои чувства и мнение о том, что вам комфортно или некомфортно. Объясните им, что вы цените их заботу, но предпочитаете принимать решения самостоятельно.

Устанавливайте границы

Определите свои личные границы и будьте готовы их защищать. Постепенно, но твердо сообщайте родственникам о своих предпочтениях и ограничениях в их вмешательстве.

Используйте "я"-сообщения

Формулируйте свои высказывания, используя "я", чтобы подчеркнуть субъективность и не обвинять родственников напрямую. Например, скажите: "Я чувствую себя более комфортно, когда самостоятельно принимаю решения о своей жизни".
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Евгений Идзиковский
Психолог
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Обычно "я"-высказывания используют в качестве приема, который помогает смягчить или предотвратить конфликты. В противовес этому методу идут "ты"-сообщения, в которых вы говорите исключительно об ошибках других людей, а не о своих собственных эмоциях.

Признавайте положительное

Если родственники действительно заботятся о вас, то покажите им признательность и в разговоре обратите внимание на их добрые намерения. Это поможет сохранить положительные аспекты отношений.

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Ограничивайте информацию

Необязательно делиться с близкими абсолютно всеми деталями своей жизни, особенно если они используют эту информацию для вмешательства.

Евгений Идзиковский
Евгений ИдзиковскийПсихолог

Ищите компромисс

Попытайтесь найти компромисс, чтобы удовлетворить как свои потребности, так и потребности родственников. Это может помочь поддержать гармоничные отношения и предотвратить конфликты.

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