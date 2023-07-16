Совет психолога: как общаться с надоедливыми родственниками
Многие родственники обожают давать советы, о которых их никто не просил. С одной стороны, рушить отношения с близкими совершенно не хочется, а с другой — отстоять свои личные границы тоже кажется важным. Но найти золотую середину, при которой можно спокойно общаться с родственниками и при этом ни с кем не разругаться, — не самая простая задача.
В материале — совет психолога Евгения Идзиковского о том, как наладить правильную коммуникацию с докучливыми близкими.
Оставайтесь спокойными
Сохраняйте спокойствие и избегайте эмоциональных вспышек при общении с надоедливыми родственниками. Не стоит давать им власть над своими эмоциями.
Выражайте свои чувства
Будьте откровенными с близкими. Постарайтесь четко выражать свои чувства и мнение о том, что вам комфортно или некомфортно. Объясните им, что вы цените их заботу, но предпочитаете принимать решения самостоятельно.
Устанавливайте границы
Определите свои личные границы и будьте готовы их защищать. Постепенно, но твердо сообщайте родственникам о своих предпочтениях и ограничениях в их вмешательстве.
Используйте "я"-сообщения
Формулируйте свои высказывания, используя "я", чтобы подчеркнуть субъективность и не обвинять родственников напрямую. Например, скажите: "Я чувствую себя более комфортно, когда самостоятельно принимаю решения о своей жизни".
Обычно "я"-высказывания используют в качестве приема, который помогает смягчить или предотвратить конфликты. В противовес этому методу идут "ты"-сообщения, в которых вы говорите исключительно об ошибках других людей, а не о своих собственных эмоциях.
Признавайте положительное
Если родственники действительно заботятся о вас, то покажите им признательность и в разговоре обратите внимание на их добрые намерения. Это поможет сохранить положительные аспекты отношений.
Ограничивайте информацию
Необязательно делиться с близкими абсолютно всеми деталями своей жизни, особенно если они используют эту информацию для вмешательства.Евгений ИдзиковскийПсихолог
Ищите компромисс
Попытайтесь найти компромисс, чтобы удовлетворить как свои потребности, так и потребности родственников. Это может помочь поддержать гармоничные отношения и предотвратить конфликты.