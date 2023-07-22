Совет психолога: как перестать откладывать жизнь на завтра
Скорее всего, вы замечали, что откладываете новое платье "до подходящего случая", не используете новую посуду и откладываете долгожданные путешествия. Эта привычка называется синдромом отложенной жизни.
Психотерапевт Вероника Сысоева рассказала "Рамблеру" о том, как перестать откладывать жизнь на завтра.
Подобное воспитание учит развиваться и идти вперед через трудности и муки с мыслью о лучшем будущем, минуя настоящее, будто работать и учиться невозможно с удовольствием, смакуя и наслаждаясь каждым моментом. Лучшая одежда «на выход», красивый сервиз — для гостей, качество жизни — «на потом». Так и проходит время - ведь сила в настоящем, сама жизнь именно в той точке, в которой мы находимся сейчас.
Перестать откладывать жизнь на завтра можно после осознания того, что будущее уже наступит в следующую секунду и нет смысла отделять его от настоящего — ставьте целью жить счастливо уже сейчас, начиная с этой секунды.
Живите так, будто обычный будний день — праздник, не ждите красных дней в календаре, наслаждайтесь жизнью сегодня и ежедневно, а личные и государственные праздники пусть только усиливают яркость положительных эмоций. Но мера должна быть во всем, не стоит утрировать и создавать атмосферу «я надену все лучшее сразу», вряд ли это поможет стать счастливыми и жить полной жизнью.
Специалист объяснила, что важно поработать с ограничивающими убеждениями, навязанные воспитанием, религией и внутренней несостоятельностью социума — «чувствовать радость в этот момент, значит пропасть в будущем», «наслаждаться сегодня — получить наказание завтра», «будешь смеяться, а потом плакать», «хорошо смеется то, кто смеется последним», «смейся, досмеешься!», «страдай — станешь счастливым в следующей жизни», «мучайся — Бог тебя полюбит и наградит».
Полезно делать практики, которые помогут вернуться в настоящий момент. Самая простая, быстрая и эффективная практика — сосредоточиться на окружающей обстановке, посмотреть какого цвета стены или объекты в текущем пространстве, какая сейчас погода и температура воздуха, потом постепенно переключиться на свое тело, как чувствует себя кожа, ноги, руки, на сколько комфортно телу в этой одежде.