Совет психолога: как перестать откладывать жизнь на завтра

Подобное воспитание учит развиваться и идти вперед через трудности и муки с мыслью о лучшем будущем, минуя настоящее, будто работать и учиться невозможно с удовольствием, смакуя и наслаждаясь каждым моментом. Лучшая одежда «на выход», красивый сервиз — для гостей, качество жизни — «на потом». Так и проходит время - ведь сила в настоящем, сама жизнь именно в той точке, в которой мы находимся сейчас.

Вероника Сысоева Нарколог, психотерапевт