Когда в отношениях нужно уступить партнеру

Когда в отношениях стоит уступить своему партнеру, а когда лучше не терпеть и высказать обиды, чтобы прийти к решению проблемы?

© Кадр из фильма "Развод по-американски"

В этом вопросе "Рамблеру" помогала разбираться с Ксения Гусева — психолог МГУ, коуч по отношениям, автор программы «Счастливая и любимая».

Видео дня

В массовом сознании существует две концепции поведения женщины в отношениях. Первая заключается в том, что идеальная женщина – это та, которая подстраивается под своего мужчину, выполняет все его прихоти, терпит любые его проявления и делает все для того, чтобы сохранить отношения, то есть, по сути, является удобной для своей второй половины.

Вторая концепция исключает удобное поведение женщины в отношениях и построена на том, что нельзя ничего терпеть, необходимо быть собой и при малейшей неудовлетворенности жестко отстаивать свои границы.

Правда заключается в том,что ни одна из концепций не является верной, а истина находится где-то посередине и, чтобы сохранить счастье и гармонию в семейной жизни очень важно найти и соблюдать баланс. Ксения Гусева Психолог, женский коуч

Женщины больше не зависимы от мужчин

Исторически сложилось так, что женщине была отведена роль хранительницы очага, а мужчина считался добытчиком, защитником и главой семьи, однако времена меняются и в современном мире женщины перестали быть зависимыми от мужчин, а стали полностью самостоятельными, финансово свободными, целостными и изобильными личностями. По этим причинам, современные девушки не согласны мириться с несовершенствами своего партнера, терпеть и соглашаться на меньшее. Но важно уметь это донести партнеру.

Какую стратегию выбрать?

Давайте разберемся, какую стратегию в переговорах с партнером выбрать,чтобы не приходилось "терпеть" и приносить себя в жертву.

В отношениях пары есть несколько основных позиций в переговорах:

1. Проигравший VS проигравший (lost:lost)

Суть этой позици заключается в том, что оба партнера в ходе переговоров не получают то, чего хотели. То есть в результате ссоры партнеры просто обмениваются претензиями, обвинениями, упреками и на этом все заканчивается. Это самая невыгодная стратегия для обоих участников отношений, однако, к сожалению, в ссорах и спорах чаще всего мы автоматически выбираем именно ее. И в результате, после выяснения отношений нам становится хуже,чем было до разговора.

2. Победитель VS проигравший (win:lost)

Это концепция так называемых компромиссов, когда один из партнеров идет на уступки взамен на то,что когда-нибудь, в следующий раз, уступит другой партнер.

Хоть эта стратегия и гораздо лучше первой, однако она провоцирует в паре ощущение вечного неудовлетворения и жизни "наполовину", когда один из партнеров находится в вечном ожидании и учится терпеть и замалчивать свои внутренние потребности и обиды. Именно в таких парах быстрее всего уходит страсть и именно такие пары часто живут, как соседи, потому что, когда мы учимся мириться с чем-то малым, то вскоре привыкаем мириться и с чем-то глобальным, что нас не устраивает. Ксения Гусева Психолог, женский коуч

3. Победитель VS Победитель (win:win)

Это самая выигрышная концепция переговоров в отношениях, которая строится на том, что оба партнера выходят из зоны неудовлетворенности и договориваются о том, чтобы стало лучше,чем было для обоих. В такой стратегии мужчина не избегает тяжелых разговоров и открыт к диалогу, как, собственно, и женщина. Однако такая стратегия и наиболее сложная для пары, так как требует высокой вовлеченности в отношения, глубокой близости и открытости между партнерами, высокого уровня доверия и даже некоторой креативности, чтобы находить решение выгодное для обоих и, таким образом, повышать качество взаимоотношений.

Работа над отношениями – то, что стоит усилий

В заключение хочется проговорить, что счастливые семейные отношения — это не то, что дается, как данность. Это то, что оба партнера со взаимной ответственностью долго и сложно выстраивают. Но бонусы счастливых отношений сильно перевешивают весь тот негатив, который собирают пары, не работающие над развитием себя, как пары.

Улаживание внутренних конфликтов, развитие доверия и укрепление чувств – это то, ради чего стоит тратить усилия и это то, что точно можно и нужно прорабатывать с психологами и коучами по отношениям. Это навыки, которые пригодятся не только в отношениях, но и в бизнесе, в переговорах, в построении грамотной стратегии продаж и так далее. Ксения Гусева Психолог, женский коуч