Правда ли, что привычка формируется 21 день

Многие из нас мечтают начать регулярно заниматься спортом, правильно питаться, выучить иностранный язык — другими словами, сформировать новую привычку. Существует мнение, что для этого требуется всего лишь 21 день или три недели.

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Так ли это на самом деле — читайте в материале "Рамблера".

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Почему именно 21 день

В 1950 году пластический хирург Максвелл Мольц во время работы с пациентами заметил одну странную закономерность. Люди, которым он проводил операции, привыкали к своему новому внешнему виду за 21 день. Кроме того, после ампутации конечности пациенты испытывали фантомную боль также в течение трех недель. Свое наблюдение Мольц описал в книге "Психокибернетика", однако он не проводил масштабных экспериментов. Именно после публикации книги распространилось мнение о том, что для формирования любой привычки достаточно 21 дня.

Как формируется привычка

Чтобы выработать привычку, необходимы три фактора:

Триггер. Это вещь, например напоминание на телефоне или любой другой сигнал, которая запускает действие. Рутина. Привычка — это деятельность, которая повторяется регулярно, поэтому одно и то же действие должно быть выполнено множество раз в течение долгого времени. Позитивное подкрепление. Для того, чтобы привычка действительно была сформирована, необходимы определенное вознаграждение и мотивация, которая не позволит опустить руки. К примеру, вы занимаетесь спортом, чтобы быть здоровым и избежать серьезных заболеваний в будущем. А за несколько часов спорта можно порадовать себя вкусным и полезным лакомством, встречей с друзьями и любым другим удовольствием. Если позитивное подкрепление было приятным, то при следующем триггере вы захотите повторить действие.

Сколько дней нужно на самом деле

Исследователи доказали, что 21 дня на самом деле не хватает для формирования привычки. Это выяснили ученые из Калифорнийского технологического института, Чикагского и Пенсильванского университетов. За четыре года они проанализировали активность более 30 тысяч посетителей тренажерного зала, которые за этот срок примерно 12 миллионов раз выполнили физические упражнения . Кроме того, исследователи изучили 30 тысяч медработников, которые за 100 смен помыли руки 40 миллионов раз.

Так ученые пришли к выводу, что на формирование привычки требуется больше времени. К примеру, чтобы привыкнуть к тренировкам несколько раз в неделю, посетителям тренажерного зала нужно было как минимум 6 месяцев. А для постоянного мытья рук — 4-5 недель.

А вот команда британских исследователей выяснила, что людям требуется от 18 до 254 дней, чтобы привычка действительно сформировалась. А чтобы довести действия до автоматизма, нужно в среднем 66 дней.

На время формирования привычки влияют три основных фактора: