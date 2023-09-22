В каком возрасте люди счастливее всего: мнение ученых

Все люди разные, но при этом каждый из нас преследует одну и ту же цель – быть счастливым. При этом счастье у каждого свое: для кого-то это успешная карьера и достаток, для кого-то – семья и дети, а иным и вовсе не нужно ничего кроме путешествий.

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Однако постичь счастье и прочувствовать его по-настоящему удается лишь единицам. Удивительно, но даже те люди, которые добились в жизни невероятных высот, могут быть глубоко несчастны.

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Все дело в том, что счастье – это состояние, которое отнюдь не всегда связано с материальными благами. Вместе с тем ученые установили, что в определенном возрасте люди куда более счастливы, чем в другие периоды своей жизни. Подробнее об этом читайте в материале "Рамблера".

Ученые из Швейцарии и Германии проанализировали исследования коллег, в которых в общей сложности приняли участие 460 902 человека. Из этой обширной группы специалисты отдельно выбрали 443 анкеты, в которых добровольцы описывали свое отношение к себе на протяжении всей жизни.

По словам профессора из Немецкого университета физкультуры и спорта в Кельне Сюзанны Бюкер, вместе с другими учеными она сосредоточилась на трех субъективных факторах: удовлетворенность жизнью, положительные и отрицательные эмоциональные состояния.

В ходе работы специалисты установили, что удовлетворенность жизнью снижается у детей с 9 до 16 лет. По мнению ученых, это связано с изменениями тела в пубертатный период. Далее в течение жизни этот показатель незначительно растет, достигает пика к 70 годам, а затем падает до 96 лет.

При этом положительные эмоциональные состояния снижаются практически на протяжении всей жизни – с 9 до 94 лет. Отрицательные колеблются в возрасте от 9 до 22 лет, а далее сокращаются до 60 лет. Затем отрицательных состояний становится вновь больше.

Как отмечает профессор Бюкер, это может быть обусловлено снижением физической работоспособности у пожилых людей, ухудшением здоровья, а также снижением социальной активности.