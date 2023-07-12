Эндокринолог назвала способы повысить уровень гормона счастья

Врач-эндокринолог Полина Жаркова рассказала, как повысить уровень эндорфинов в организме. Об этом пишет издание Life.

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По словам врача, выработке гормона счастья способствует активный образ жизни, поэтому, чтобы быть радостнее, нужно заняться танцами, начать бегать, тренироваться в спортзале или, например, ездить на велосипеде.

Также эндокринолог посоветовала заняться своим питанием и перестать употреблять большое количество сладкого. Вместо этого стоит добавить в рацион продукты, содержащие полифенолы, бананы, зеленый чай, темный шоколад, клетчатку, а также продукты натурального брожения: квашеную капусту, кимчи, кефир, йогурт, комбучу. Они снижают риск развития депрессии и деменции.