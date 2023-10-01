Какие установки мешают чувствовать себя счастливым
"Рамблер" поговорил с психологом и узнал, какие частые ошибки мы совершаем, тем самым мешая самим себе быть счастливыми.
По словам специалиста, первая ошибка состоит в популярном заблуждении, которое утверждает, что счастье находится вне нас: это мир, люди, условия, в которых мы проживаем. На самом же деле счастье идет изнутри. Это те эмоции, которые находятся внутри нас.
Безусловно, действительность оказывает влияние, но человек может быть счастливым, видя любые радости, которые у него есть. Например, выпил чай, увидел ясное небо. Такие доступные вещи играют огромную роль. Если мы не можем быть счастливыми в связи с внешними обстоятельствами, важно рассматривать психические и психологические расстройства, травмы, которые приводят к этому состоянию. Это могут быть расстройства, связанные со стрессовыми ситуациями. Но тут важно обратить внимание на то, как человек мыслит: каким он представляет свое счастье?
Вторая ошибка — когда мы перекладываем счастье на других людей или на другую ситуацию. Человек никогда не будет счастливым, если он считает, что не он в ответе за свои эмоции. Если что-то не так, важно с этим разобраться самому, либо же с психологом. Но ни наши дети, ни наши родители, партнеры не отвечают за наше счастье.
Следующая ошибка — мы не знаем, что нас делает счастливым. Должен быть какой-то фундамент, какая-то цель, на которую мы опираемся. Люди, которые не знают, что их делает счастливыми, постоянно чувствуют себя недовольными.
Мешает нам быть счастливыми и низкая самооценка. Если мы не верим, что можем создать что-то хорошее в будущем, мы обесцениваем свои действия. Такая позиция счастья не приносит и вгоняет в депрессивное состояние.
Зависимость от других людей также мешает счастью. Это может быть эмоциональная или финансовая зависимость. Сюда относятся и зависимости от психотропных веществ, алкоголя, наркотиков. Сюда же относятся азартные и компьютерные игры.
Мешают нам быть счастливыми и страхи. Например, многие боятся отправиться в путешествие, получить новую работу, открыть свой бизнес, планировать детей. За счет страха мы блокируем себе один из способов обретения счастья. Сюда же относится и страх отношений.
Еще одна ошибка — думать, что счастье априори невозможно. Если есть такие установки, такие мысли, их нужно убирать. К этому же пункту можно отнести убеждения, полученные из детства. Исходя из них, быть счастливым нельзя, потому что "меня будут считать ненормальным". Многие другие установки могут быть связаны с запретами на счастье, наша задача — их отслеживать и работать с ними самостоятельно или с терапевтом.