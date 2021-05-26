Сколько зарабатывают женщины в России

"Рамблер" провел опрос среди читательниц и выяснил, как они относятся к работе, сколько получают и какой график предпочитают.

Оказалось, что 60% респонденток зарабатывают меньше 25 тысяч рублей. 84% женщин не устраивает их зарплата, а 77% хотели бы иметь возможность вообще не работать.

44% респонденток рассказали, что им нравится ходить в офис. Дома хотели бы работать 17% опрошенных. Для остальных место не имеет значения. 37% устраивает работа 5/2. За свободный график проголосовали 33%россиянок, за гибкий и 2/2 — по 14%, а за 7/7 — 2%.