Как часто россияне становятся жертвами ложных диагнозов

Выяснилось, что подавляющему большинству респондентов (75%) хотя бы однажды приходилось столкнуться с неправильно поставленным диагнозом. Зачастую это происходит из-за желания врачей удержать пациента в клинике (речь идет о платной медицине) и выманить у него побольше денег.

Как правило, в данном случае речь идет о заболеваниях, которые ставят урологи и гинекологи (болезни, передающиеся половым путем), к которым пациенты приходят, чтобы решить проблему как можно быстрее и без особой огласки. Но существуют и не преднамеренные ложные диагнозы, в случае которых речь идет о врачебной ошибке. В данном контексте респонденты упоминают о заблуждениях докторов по каким-то объективным причинами или ошибках, возникших вследствие пробелов в образовании того или иного специалиста.