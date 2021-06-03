Как часто россияне становятся жертвами ложных диагнозов

"Рамблер" провел опрос среди читателей и выяснил, как часто врачи ставят ошибочные диагнозы.
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Выяснилось, что подавляющему большинству респондентов (75%) хотя бы однажды приходилось столкнуться с неправильно поставленным диагнозом. Зачастую это происходит из-за желания врачей удержать пациента в клинике (речь идет о платной медицине) и выманить у него побольше денег.
Как правило, в данном случае речь идет о заболеваниях, которые ставят урологи и гинекологи (болезни, передающиеся половым путем), к которым пациенты приходят, чтобы решить проблему как можно быстрее и без особой огласки. Но существуют и не преднамеренные ложные диагнозы, в случае которых речь идет о врачебной ошибке. В данном контексте респонденты упоминают о заблуждениях докторов по каким-то объективным причинами или ошибках, возникших вследствие пробелов в образовании того или иного специалиста.
Согласно результатам опроса, ни разу в жизни не пришлось столкнуться с неверно поставленным диагнозом 25% опрошенных. Как правило, они отмечают, что посещают только проверенных специалистов, которым абсолютно доверяют.