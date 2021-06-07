Сколько денег проедают россияне

«Рамблер» провел опрос среди читателей и узнал, сколько денег они тратят на продукты питания и как часто.

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Выяснилось, что 27% респондентов хотят в продуктовые супермаркеты через день. Еще четверть опрошенных — раз в неделю. Количество тех респондентов, кто заглядывает в магазин каждый день и два раза в неделю, примерно равное (22% и 21% соответственно).

При этом средний чек продуктовой корзины составляет тысячу рублей — об этом рассказали 39% опрошенных. Еще 25% респондентов тратит за один раз две тысячи рублей. И лишь 15% читателей — больше трех тысяч рублей. Чаще всего опрошенные покупают молочные продукты (30%), на втором месте по популярности — овощи и фрукты. На третьем — мучные изделия (14%), а также мясо или рыба (13%). Меньше всего процентов — только четыре — набрал алкоголь.

Эксперты РАНХиГС подсчитали, что расходы россиян на еду по итогам 2020 года составили 38,16%. Это рекордный показатель с 2010 года, когда расходы на питание остановились на отметке в 38,5%. Доля трат на непродовольственные товары зафиксирована на уровне 34,97%, на услуги — 26,87%.