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Водка и виски: что пьют россияне

Анна Арсеньева
6 часов назад
"Рамблер" провел опрос среди читателей и выяснил, как россияне относятся к алкоголю, что они предпочитают пить и как часто.
Водка и виски: что пьют россияне
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Оказалось, употребляют спиртное 72 процентов респондентов. 40 процентов опрошенных пьют несколько раз в неделю, 27 процентов — один раз в семь дней, 24 процента — ежедневно, а 9 процентов — раз в месяц и реже. При этом 47 процентов хотели бы выпивать не так часто.
Что касается предпочтений россиян, 39 процентов любят крепкий алкоголь: виски, водку, коньяк. 25 процентов обычно пьют пиво. Вино предпочитают 19 процентов респондентов. 17 процентам россияне без разницы, что пить.
Кроме того, 67 процентов опрошенных признались, что хоть раз в жизни приходили на работу в нетрезвом состоянии.
Ранее "Рамблер" рассказывал, сколько денег проедают россияне.
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