Водка и виски: что пьют россияне

"Рамблер" провел опрос среди читателей и выяснил, как россияне относятся к алкоголю, что они предпочитают пить и как часто.

Оказалось, употребляют спиртное 72 процентов респондентов. 40 процентов опрошенных пьют несколько раз в неделю, 27 процентов — один раз в семь дней, 24 процента — ежедневно, а 9 процентов — раз в месяц и реже. При этом 47 процентов хотели бы выпивать не так часто.

Что касается предпочтений россиян, 39 процентов любят крепкий алкоголь: виски, водку, коньяк. 25 процентов обычно пьют пиво. Вино предпочитают 19 процентов респондентов. 17 процентам россияне без разницы, что пить.