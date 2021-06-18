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Россиянки заявили о неуважительном отношении иностранцев

Анна Арсеньева
1 час назад
"Рамблер" провел опрос среди читательниц и выяснил, как они относятся к романам с иностранцами и каких мужчин предпочитают.
Россиянки заявили о плохом отношении иностранцев
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Так, отношения с человеком из другой страны были у 45 процентов опрошенных женщин. Выйти замуж за иностранца смогли бы только 38 процентов респонденток. Резко против подобных браков 41 процент россиянок. Еще 21 процент сомневаются, но могут представить мужа-иностранца, если сильно полюбят.
При этом на вопрос "Какие мужчины вам кажутся лучше: россияне или иностранцы", 55 процентов читательниц ответили, что все зависит от человека. За соотечественников проголосовали 24 процента, за мужчин из других стран - 21.
63 процента женщин также заявили, что замечали неуважительное отношение иностранцев к русским девушкам.
Ранее "Рамблер" рассказывал, что россиянки рассказали, готовы ли прощать измены.
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