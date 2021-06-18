Россиянки заявили о плохом отношении иностранцев

"Рамблер" провел опрос среди читательниц и выяснил, как они относятся к романам с иностранцами и каких мужчин предпочитают.

Так, отношения с человеком из другой страны были у 45 процентов опрошенных женщин. Выйти замуж за иностранца смогли бы только 38 процентов респонденток. Резко против подобных браков 41 процент россиянок. Еще 21 процент сомневаются, но могут представить мужа-иностранца, если сильно полюбят.

При этом на вопрос "Какие мужчины вам кажутся лучше: россияне или иностранцы", 55 процентов читательниц ответили, что все зависит от человека. За соотечественников проголосовали 24 процента, за мужчин из других стран - 21.