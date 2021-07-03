Почти 40% россиян никогда не были за границей

"Рамблер" провел опрос среди читателей и выяснил, как часто они ездят в отпуск, любят ли Черное море и были ли когда-либо за границей.

Так, оказалось, что 35% россиян никуда не ездят на отдых. 24% могут позволить себе куда-то отправиться раз в несколько лет, а 29% - раз в год. И только 12 процентов ездят куда-то на отдых чаще, чем раз в полгода.

При этом среди опрошенных 36% никогда в жизни не были за границей. 42% респондентов предпочли бы провести отпуск в какой-нибудь зарубежной стране. 21% выбирают отдых на территории России, а 37% считают, что хорошо и там, и там.

Кроме того, опрошенные россияне рассказали о своем отношений к курортам на юге России. Так, 52% респондентов не нравится отдых на Черном море.