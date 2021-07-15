У 50% россиян в семье есть алкоголики

"Рамблер" провел опрос среди читателей и выяснил, есть ли среди членов их семьи страдающие алкоголизмом.

Оказалось, что проблемы со спиртным есть у родственников 51 процента опрошенных. При этом 31 процент респондентов ответили, что алкоголизм не у одного, а у нескольких членов их семьи.

81 процент читателей рассказал, что проблемы со спиртным испытывают мужчины. 19% опрошенных рассказали, что в их семье алкоголизмом страдает женщина.

На вопрос, обращался ли родственник за помощью в наркологический диспансер или к отдельному специалисту, 67 процентов ответили, что нет. 26 процентов обращались, однако вылечить человека от алкоголизма не получилось. Помогло лечение у врача только семи процентам.