Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Войти в почту

У 50% россиян в семье есть алкоголики

Анна Арсеньева
2 часа назад
"Рамблер" провел опрос среди читателей и выяснил, есть ли среди членов их семьи страдающие алкоголизмом.
У 50% россиян в семье есть алкоголики
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Оказалось, что проблемы со спиртным есть у родственников 51 процента опрошенных. При этом 31 процент респондентов ответили, что алкоголизм не у одного, а у нескольких членов их семьи.
81 процент читателей рассказал, что проблемы со спиртным испытывают мужчины. 19% опрошенных рассказали, что в их семье алкоголизмом страдает женщина.
На вопрос, обращался ли родственник за помощью в наркологический диспансер или к отдельному специалисту, 67 процентов ответили, что нет. 26 процентов обращались, однако вылечить человека от алкоголизма не получилось. Помогло лечение у врача только семи процентам.
Также россиян спросили, выпивают ли они сами. 53 процента употребляют спиртное, но редко. 19 процентов пьют довольно часто, а 28 процентов отказались от алкоголя совсем.
Счет,
7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители