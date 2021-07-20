Нужно ли высшее образование: мнение россиян

В последнее время молодые люди все чаще отказываются от получения высшего образования, считая его необязательным. "Рамблер" провел опрос среди читателей и выяснил, что они думают на этот счет.

Так, 54 процента опрошенных убеждены, что учеба в университете необходима. 74 процента респондентов имеют высшее образование, 16 процентов - среднее специальное. Пять процентов не окончили институт, а еще столько же отучились только в школе и сразу пошли работать.