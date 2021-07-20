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Больше половины россиян считают высшее образование необходимым

Анна Арсеньева
1 час назад
В последнее время молодые люди все чаще отказываются от получения высшего образования, считая его необязательным. "Рамблер" провел опрос среди читателей и выяснил, что они думают на этот счет.
Нужно ли высшее образование: мнение россиян
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Так, 54 процента опрошенных убеждены, что учеба в университете необходима. 74 процента респондентов имеют высшее образование, 16 процентов - среднее специальное. Пять процентов не окончили институт, а еще столько же отучились только в школе и сразу пошли работать.
Кроме того, опрошенные читатели считают необходимым регулярно повышать свои профессиональные навыки. 58 процентов периодически проходят различные обучения по своей специальности. 42 процента ничего не делают для карьерного роста.
Ранее "Рамблер" рассказывал, что у 50% россиян в семье есть алкоголики.
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