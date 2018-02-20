Как прославилась Синди Кроуфорд 

Одна из самых успешных топ-моделей 20 века отмечает день рождения.
1/9 В 90-е годы все женщины мечтали быть похожими на Синди Кроуфорд, а все мужчины – попасть на свидание с ней. Карл Лагерфельд говорил, что в Синди «сочетается классическая красота и девушка мечты каждого американца».
Фото:
@cindycrawford
2/9 Когда-то на 16-летнюю Кроуфорд обратил внимание газетный фотограф. Он увидел девушку летом собирающей кукурузу и сделал удачный снимок. После этого случая девушка твердо решила стать моделью.
Фото:
@cindycrawford
3/9 Синди Кроуфорд с отличием закончила старшую школу и начала учебу в университете, готовясь стать химиком. Однако она быстро бросила вуз ради будущей карьеры cover girl.
Фото:
@cindycrawford
4/9 Известная всем изюминка Синди Кроуфорд – родинка над верхней губой. Однако на первых фотографиях юной модели, попадавших в печать, эта особенность подвергалась ретуши.
Фото:
@cindycrawford
5/9 Когда Кроуфорд еще только появилась в модельном бизнесе, ее сравнивали с Джией Каранджи – одной из первых топ-моделей в истории. Но сходство было лишь внешним: Синди не разделяла увлечений Джии, известной своим пристрастием к алкоголю, наркотикам и однополым связям.
Фото:
@cindycrawford
6/9 Синди Кроуфорд - наряду с Клаудией Шиффер, Наоми Кэмпбелл, Кристи Тарлингтон - стала легендарной топ-моделью 1990-х. Она участвовала в показах дизайнеров с мировым именем и появлялась на обложках ведущих модных изданий.
Фото:
@cindycrawford
7/9 Кроуфорд известна еще и как фитнес-гуру. Совместно с известным тренером она разработала комплекс упражнений для идеального тела. Курсы тренировок с топ-моделью выпускались на видеокассетах.
Фото:
@cindycrawford
8/9 Синди Кроуфорд покинула модельный бизнес в 2000 году. Она больше не стремится участвовать в дефиле, но иногда еще появляется на обложках глянцевых журналов.
Фото:
@cindycrawford
9/9 Первым мужем модели был Ричард Гир. Сейчас Синди Кроуфорд состоит в браке с бывшим манекенщиком, владельцем ресторанов и ночных клубов Рэнди Гербером. Супруги вместе почти 20 лет. У них двое детей – Пресли и Кайя Гербер, которые тоже занимаются модельным бизнесом.
Одна из самых успешных топ-моделей 20 века Синди Кроуфорд отмечает день рождения. 20 февраля знаменитой красавице с обложки исполняется 52 года. Несмотря на свой возраст, она сохранила красоту и идеальную фигуру.