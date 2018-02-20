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Как прославилась Синди Кроуфорд
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Как прославилась Синди Кроуфорд 

Рамблер 20 февраля 2018
Одна из самых успешных топ-моделей 20 века отмечает день рождения.
1/9  В 90-е годы все женщины мечтали быть похожими на Синди Кроуфорд, а все мужчины – попасть на свидание с ней. Карл Лагерфельд говорил, что в Синди «сочетается классическая красота и девушка мечты каждого американца».
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2/9  Когда-то на 16-летнюю Кроуфорд обратил внимание газетный фотограф. Он увидел девушку летом собирающей кукурузу и сделал удачный снимок. После этого случая девушка твердо решила стать моделью.
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3/9  Синди Кроуфорд с отличием закончила старшую школу и начала учебу в университете, готовясь стать химиком. Однако она быстро бросила вуз ради будущей карьеры cover girl.
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4/9  Известная всем изюминка Синди Кроуфорд – родинка над верхней губой. Однако на первых фотографиях юной модели, попадавших в печать, эта особенность подвергалась ретуши.
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5/9  Когда Кроуфорд еще только появилась в модельном бизнесе, ее сравнивали с Джией Каранджи – одной из первых топ-моделей в истории. Но сходство было лишь внешним: Синди не разделяла увлечений Джии, известной своим пристрастием к алкоголю, наркотикам и однополым связям.
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6/9  Синди Кроуфорд - наряду с Клаудией Шиффер, Наоми Кэмпбелл, Кристи Тарлингтон - стала легендарной топ-моделью 1990-х. Она участвовала в показах дизайнеров с мировым именем и появлялась на обложках ведущих модных изданий.
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7/9  Кроуфорд известна еще и как фитнес-гуру. Совместно с известным тренером она разработала комплекс упражнений для идеального тела. Курсы тренировок с топ-моделью выпускались на видеокассетах.
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8/9  Синди Кроуфорд покинула модельный бизнес в 2000 году. Она больше не стремится участвовать в дефиле, но иногда еще появляется на обложках глянцевых журналов.
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9/9  Первым мужем модели был Ричард Гир. Сейчас Синди Кроуфорд состоит в браке с бывшим манекенщиком, владельцем ресторанов и ночных клубов Рэнди Гербером. Супруги вместе почти 20 лет. У них двое детей – Пресли и Кайя Гербер, которые тоже занимаются модельным бизнесом.
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Одна из самых успешных топ-моделей 20 века Синди Кроуфорд отмечает день рождения. 20 февраля знаменитой красавице с обложки исполняется 52 года. Несмотря на свой возраст, она сохранила красоту и идеальную фигуру.
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