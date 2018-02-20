Как прославилась Синди Кроуфорд 

1/9 В 90-е годы все женщины мечтали быть похожими на Синди Кроуфорд, а все мужчины – попасть на свидание с ней. Карл Лагерфельд говорил, что в Синди «сочетается классическая красота и девушка мечты каждого американца». Фото: @cindycrawford

2/9 Когда-то на 16-летнюю Кроуфорд обратил внимание газетный фотограф. Он увидел девушку летом собирающей кукурузу и сделал удачный снимок. После этого случая девушка твердо решила стать моделью. Фото: @cindycrawford

3/9 Синди Кроуфорд с отличием закончила старшую школу и начала учебу в университете, готовясь стать химиком. Однако она быстро бросила вуз ради будущей карьеры cover girl. Фото: @cindycrawford

4/9 Известная всем изюминка Синди Кроуфорд – родинка над верхней губой. Однако на первых фотографиях юной модели, попадавших в печать, эта особенность подвергалась ретуши. Фото: @cindycrawford

5/9 Когда Кроуфорд еще только появилась в модельном бизнесе, ее сравнивали с Джией Каранджи – одной из первых топ-моделей в истории. Но сходство было лишь внешним: Синди не разделяла увлечений Джии, известной своим пристрастием к алкоголю, наркотикам и однополым связям. Фото: @cindycrawford

6/9 Синди Кроуфорд - наряду с Клаудией Шиффер, Наоми Кэмпбелл, Кристи Тарлингтон - стала легендарной топ-моделью 1990-х. Она участвовала в показах дизайнеров с мировым именем и появлялась на обложках ведущих модных изданий. Фото: @cindycrawford

7/9 Кроуфорд известна еще и как фитнес-гуру. Совместно с известным тренером она разработала комплекс упражнений для идеального тела. Курсы тренировок с топ-моделью выпускались на видеокассетах. Фото: @cindycrawford

8/9 Синди Кроуфорд покинула модельный бизнес в 2000 году. Она больше не стремится участвовать в дефиле, но иногда еще появляется на обложках глянцевых журналов. Фото: @cindycrawford