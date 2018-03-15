Самые сексуальные мужчины в Instagram 

1/28 Знакомься, наш первый красавчик родом из Швеции. Фото: mischajaniec/Instagram

2/28 Миша Янец — профессиональный спортсмен, предприниматель, путешественник и настоящий зожник. Фото: mischajaniec/Instagram

3/28 В это сложно поверить, но он питается только растительной пищей. Фото: mischajaniec/Instagram

4/28 А это Джей Альварес — сексуальный гавайский серфингист и фотограф. Фото: jayalvarrez/Instagram

5/28 Джей, или Джон (как его в действительности зовут), занимается фотографией и активно ведет свой блог в Instagram. Его страница — образец красивой жизни, наполненной постоянными путешествиями и умопомрачительными пейзажами. Фото: jayalvarrez/Instagram

6/28 Однако части своей известности Джей обязан бывшей девушке — супермодели Алексис Рен, с которой до недавних пор они регулярно делали романтические фотосессии. Фото: jayalvarrez/Instagram

7/28 За этим же напряженным взглядом скрывается испанец — фотомодель Гонсало Тейшейра. Фото: goncalloteixeira/Instagram

8/28 Он является лицом таких брендов, как Emporio Armani, Guess, John Richmond, Cesare Paciotti. Фото: goncalloteixeira/Instagram

9/28 Кроме того, Гонсало занимается благотворительностью, касающейся ухода за пожилыми людьми. Фото: goncalloteixeira/Instagram

10/28 Калифорниец Адам Галлахер является основателем и вдохновителем популярного блога I AM GALLA. Фото: iamgalla/Instagram

11/28 Его блог ориентирован на мужскую аудиторию и рассказывает о стиле и прогнозах тенденций в мире одежды. Фото: iamgalla/Instagram

12/28 Свой сайт Адам ведет уже более восьми лет, но мы-то знаем, что часть его успеха точно заслуга уникальной внешности парня. Фото: iamgalla/Instagram

13/28 Бен Браун — популярный британский видеоблогер, который в прошлом был чемпионом мира по водной гребле. Фото: mrbenbrown/Instagram

14/28 Сейчас парень активно путешествует и делится со своими подписчиками всеми сокровенными деталями своих путешествий. Фото: mrbenbrown/Instagram

15/28 Также Бен успел снять фильм и создать собственный сайт, где продает свои работы. Фото: mrbenbrown/Instagram

16/28 Еще один «фильммейкер», талантливейший фотограф, успешный блогер и просто красавчик — Джек Харрис. Фото: jackharries/Instagram

17/28 Сейчас Джек живет в Лондоне и основной своей задачей ставит распространение информации о проблемах миграции и изменения климата. Самый последний фильм Джека «Наш измененный климат» был отмечен наградой от видеохостинга Vimeo. Фото: jackharries/Instagram

18/28 Парень работал для таких клиентов, как WWF, Marriot, Skype, Teenage Cancer Trust и Google. Фото: jackharries/Instagram

19/28 Этот жгучий мачо Пьетро Боселли — и профессиональная модель, и кандидат технических наук, и создатель собственного бренда одежды. Фото: pietroboselli/Instagram

20/28 Трудно поверить, что парень с такой внешностью не только позирует перед фотокамерами, но и успешно защищает диссертации. Фото: pietroboselli/Instagram

21/28 Хотя основная деятельность Пьетро — собственный бренд одежды. Этот парень в мире моды с шести лет, и поэтому давно решил, что будет продавать собственные дизайнерские вещи. Фото: pietroboselli/Instagram

22/28 Особенно приятно, когда такие вдохновляющие мужчины наши земляки, как, например, Дима Зинченко из Екатеринбурга. Фото: zinchenko_dima/Instagram

23/28 Парень живет в солнечном Дубае и активно агитирует подписчиков заниматься спортом, так как сам является профессиональным спортсменом. Фото: zinchenko_dima/Instagram

24/28 А еще один Дмитрий, но уже из Украины — модель, покоряющая западное побережье США в Лос-Анджелесе. Фото: dimagornovskyi/Instagram

25/28 Недавно парень снялся для обложки журнала «Дорогое удовольствие», а издатели благодарят и говорят, что скоро он станет настоящей звездой. «Все русские девочки хотят вас заполучить и уже занимают очередь», — комментируют представители журнала. Фото: dimagornovskyi/Instagram

26/28 Нашим фитнес-фаворитом стал канадский красавчик — тренер Марк Фитт. Активный образ жизни для него — не только успешный бизнес, но и настоящая религия, которую он пропагандирует на своих лекциях, в подкастах и, конечно, в социальных сетях, меняя жизнь миллионов людей. Фото: marc_fitt/Instagram

27/28 Вот что сам Марк говорит о себе: "За последние четыре года мне удалось стать одной из лучших фитнес-моделей в мире. Хотя я никогда не хотел быть образцом онлайн-спорта." Фото: marc_fitt/Instagram