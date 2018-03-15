Самые сексуальные мужчины в Instagram 

Мужчины, которые с удовольствием ведут соцсети на радость прекрасной половине человечества.
1/28 Знакомься, наш первый красавчик родом из Швеции.
Фото:
mischajaniec/Instagram
2/28 Миша Янец — профессиональный спортсмен, предприниматель, путешественник и настоящий зожник.
Фото:
mischajaniec/Instagram
3/28 В это сложно поверить, но он питается только растительной пищей.
Фото:
mischajaniec/Instagram
4/28 А это Джей Альварес — сексуальный гавайский серфингист и фотограф.
Фото:
jayalvarrez/Instagram
5/28 Джей, или Джон (как его в действительности зовут), занимается фотографией и активно ведет свой блог в Instagram. Его страница — образец красивой жизни, наполненной постоянными путешествиями и умопомрачительными пейзажами.
Фото:
jayalvarrez/Instagram
6/28 Однако части своей известности Джей обязан бывшей девушке — супермодели Алексис Рен, с которой до недавних пор они регулярно делали романтические фотосессии.
Фото:
jayalvarrez/Instagram
7/28 За этим же напряженным взглядом скрывается испанец — фотомодель Гонсало Тейшейра.
Фото:
goncalloteixeira/Instagram
8/28 Он является лицом таких брендов, как Emporio Armani, Guess, John Richmond, Cesare Paciotti.
Фото:
goncalloteixeira/Instagram
9/28 Кроме того, Гонсало занимается благотворительностью, касающейся ухода за пожилыми людьми.
Фото:
goncalloteixeira/Instagram
10/28 Калифорниец Адам Галлахер является основателем и вдохновителем популярного блога I AM GALLA.
Фото:
iamgalla/Instagram
11/28 Его блог ориентирован на мужскую аудиторию и рассказывает о стиле и прогнозах тенденций в мире одежды.
Фото:
iamgalla/Instagram
12/28 Свой сайт Адам ведет уже более восьми лет, но мы-то знаем, что часть его успеха точно заслуга уникальной внешности парня.
Фото:
iamgalla/Instagram
13/28 Бен Браун — популярный британский видеоблогер, который в прошлом был чемпионом мира по водной гребле.
Фото:
mrbenbrown/Instagram
14/28 Сейчас парень активно путешествует и делится со своими подписчиками всеми сокровенными деталями своих путешествий.
Фото:
mrbenbrown/Instagram
15/28 Также Бен успел снять фильм и создать собственный сайт, где продает свои работы.
Фото:
mrbenbrown/Instagram
16/28 Еще один «фильммейкер», талантливейший фотограф, успешный блогер и просто красавчик — Джек Харрис.
Фото:
jackharries/Instagram
17/28 Сейчас Джек живет в Лондоне и основной своей задачей ставит распространение информации о проблемах миграции и изменения климата. Самый последний фильм Джека «Наш измененный климат» был отмечен наградой от видеохостинга Vimeo.
Фото:
jackharries/Instagram
18/28 Парень работал для таких клиентов, как WWF, Marriot, Skype, Teenage Cancer Trust и Google.
Фото:
jackharries/Instagram
19/28 Этот жгучий мачо Пьетро Боселли — и профессиональная модель, и кандидат технических наук, и создатель собственного бренда одежды.
Фото:
pietroboselli/Instagram
20/28 Трудно поверить, что парень с такой внешностью не только позирует перед фотокамерами, но и успешно защищает диссертации.
Фото:
pietroboselli/Instagram
21/28 Хотя основная деятельность Пьетро — собственный бренд одежды. Этот парень в мире моды с шести лет, и поэтому давно решил, что будет продавать собственные дизайнерские вещи.
Фото:
pietroboselli/Instagram
22/28 Особенно приятно, когда такие вдохновляющие мужчины наши земляки, как, например, Дима Зинченко из Екатеринбурга.
Фото:
zinchenko_dima/Instagram
23/28 Парень живет в солнечном Дубае и активно агитирует подписчиков заниматься спортом, так как сам является профессиональным спортсменом.
Фото:
zinchenko_dima/Instagram
24/28 А еще один Дмитрий, но уже из Украины — модель, покоряющая западное побережье США в Лос-Анджелесе.
Фото:
dimagornovskyi/Instagram
25/28 Недавно парень снялся для обложки журнала «Дорогое удовольствие», а издатели благодарят и говорят, что скоро он станет настоящей звездой. «Все русские девочки хотят вас заполучить и уже занимают очередь», — комментируют представители журнала.
Фото:
dimagornovskyi/Instagram
26/28 Нашим фитнес-фаворитом стал канадский красавчик — тренер Марк Фитт. Активный образ жизни для него — не только успешный бизнес, но и настоящая религия, которую он пропагандирует на своих лекциях, в подкастах и, конечно, в социальных сетях, меняя жизнь миллионов людей.
Фото:
marc_fitt/Instagram
27/28 Вот что сам Марк говорит о себе: "За последние четыре года мне удалось стать одной из лучших фитнес-моделей в мире. Хотя я никогда не хотел быть образцом онлайн-спорта."
Фото:
marc_fitt/Instagram
28/28 "То, что я делаю, — это возможность показать людям, кем я являюсь, кем я был и что я сделал, чтобы таким образом направлять последователей к тому же."
Психологи уверены — подписка на аккаунты девушек с красивой фигурой не только не вдохновит тебя подражать им, но даже демотивирует какую-либо активность! Гораздо лучше работают подписки на симпатичных мужчин. Смотришь на них и думаешь: «Мне, определенно, нужен такой парень! Но для этого я должна соответствовать…» И после такого эмоционального заряда сама не осознаешь, как тянешься к телефону, чтобы купить абонемент в спортзал. Поэтому, чтобы у тебя в запасе были правильные «мотиваторы», представляем подборку парней, которые свели с ума всю редакцию WMJ.ru и заставили записаться на корпоративную йогу.