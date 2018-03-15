Ещё
Самые сексуальные мужчины в Instagram
Далее:
Читайте также:
Ещё

Самые сексуальные мужчины в Instagram 

WMJ.ru 15 марта 2018
Мужчины, которые с удовольствием ведут соцсети на радость прекрасной половине человечества.
1/28  Знакомься, наш первый красавчик родом из Швеции.
Фото:
2/28  Миша Янец — профессиональный спортсмен, предприниматель, путешественник и настоящий зожник.
Фото:
3/28  В это сложно поверить, но он питается только растительной пищей.
Фото:
4/28  А это Джей Альварес — сексуальный гавайский серфингист и фотограф.
Фото:
5/28  Джей, или Джон (как его в действительности зовут), занимается фотографией и активно ведет свой блог в Instagram. Его страница — образец красивой жизни, наполненной постоянными путешествиями и умопомрачительными пейзажами.
Фото:
6/28  Однако части своей известности Джей обязан бывшей девушке — супермодели Алексис Рен, с которой до недавних пор они регулярно делали романтические фотосессии.
Фото:
7/28  За этим же напряженным взглядом скрывается испанец — фотомодель Гонсало Тейшейра.
Фото:
8/28  Он является лицом таких брендов, как Emporio Armani, Guess, John Richmond, Cesare Paciotti.
Фото:
9/28  Кроме того, Гонсало занимается благотворительностью, касающейся ухода за пожилыми людьми.
Фото:
10/28  Калифорниец Адам Галлахер является основателем и вдохновителем популярного блога I AM GALLA.
Фото:
11/28  Его блог ориентирован на мужскую аудиторию и рассказывает о стиле и прогнозах тенденций в мире одежды.
Фото:
12/28  Свой сайт Адам ведет уже более восьми лет, но мы-то знаем, что часть его успеха точно заслуга уникальной внешности парня.
Фото:
13/28  Бен Браун — популярный британский видеоблогер, который в прошлом был чемпионом мира по водной гребле.
Фото:
14/28  Сейчас парень активно путешествует и делится со своими подписчиками всеми сокровенными деталями своих путешествий.
Фото:
15/28  Также Бен успел снять фильм и создать собственный сайт, где продает свои работы.
Фото:
16/28  Еще один «фильммейкер», талантливейший фотограф, успешный блогер и просто красавчик — Джек Харрис.
Фото:
17/28  Сейчас Джек живет в Лондоне и основной своей задачей ставит распространение информации о проблемах миграции и изменения климата. Самый последний фильм Джека «Наш измененный климат» был отмечен наградой от видеохостинга Vimeo.
Фото:
18/28  Парень работал для таких клиентов, как WWF, Marriot, Skype, Teenage Cancer Trust и Google.
Фото:
19/28  Этот жгучий мачо Пьетро Боселли — и профессиональная модель, и кандидат технических наук, и создатель собственного бренда одежды.
Фото:
20/28  Трудно поверить, что парень с такой внешностью не только позирует перед фотокамерами, но и успешно защищает диссертации.
Фото:
21/28  Хотя основная деятельность Пьетро — собственный бренд одежды. Этот парень в мире моды с шести лет, и поэтому давно решил, что будет продавать собственные дизайнерские вещи.
Фото:
22/28  Особенно приятно, когда такие вдохновляющие мужчины наши земляки, как, например, Дима Зинченко из Екатеринбурга.
Фото:
23/28  Парень живет в солнечном Дубае и активно агитирует подписчиков заниматься спортом, так как сам является профессиональным спортсменом.
Фото:
24/28  А еще один Дмитрий, но уже из Украины — модель, покоряющая западное побережье США в Лос-Анджелесе.
Фото:
25/28  Недавно парень снялся для обложки журнала «Дорогое удовольствие», а издатели благодарят и говорят, что скоро он станет настоящей звездой. «Все русские девочки хотят вас заполучить и уже занимают очередь», — комментируют представители журнала.
Фото:
26/28  Нашим фитнес-фаворитом стал канадский красавчик — тренер Марк Фитт. Активный образ жизни для него — не только успешный бизнес, но и настоящая религия, которую он пропагандирует на своих лекциях, в подкастах и, конечно, в социальных сетях, меняя жизнь миллионов людей.
Фото:
27/28  Вот что сам Марк говорит о себе: "За последние четыре года мне удалось стать одной из лучших фитнес-моделей в мире. Хотя я никогда не хотел быть образцом онлайн-спорта."
Фото:
28/28  "То, что я делаю, — это возможность показать людям, кем я являюсь, кем я был и что я сделал, чтобы таким образом направлять последователей к тому же."
Фото:
Психологи уверены — подписка на аккаунты девушек с красивой фигурой не только не вдохновит тебя подражать им, но даже демотивирует какую-либо активность! Гораздо лучше работают подписки на симпатичных мужчин. Смотришь на них и думаешь: «Мне, определенно, нужен такой парень! Но для этого я должна соответствовать…» И после такого эмоционального заряда сама не осознаешь, как тянешься к телефону, чтобы купить абонемент в спортзал. Поэтому, чтобы у тебя в запасе были правильные «мотиваторы», представляем подборку парней, которые свели с ума всю редакцию WMJ.ru и заставили записаться на корпоративную йогу.
WMJ.ru: последние новости
Дарья Мороз высказалась о своем разводе Тогда и сейчас: как бы выглядели героини Ирины Муравьевой из «Москва слезам не верит» и других фильмов в наши дни До и после: как сложилась жизнь трансгендера Лаверны Кокс после сериала «Оранжевый — хит сезона»?
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Покупки из онлайн-магазинов: ожидание и реальность14
Пугачева произвела фурор на показе Гуляева23
Модель бросила диеты и полюбила свое пышное тело75
Модель с монобровью считает ее своей изюминкой19
У Валерии и Пригожина появилась малышка Лизи6
Видео
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
01:00
Успеть за 45 секунд: смоки-айс
Красота
00:49
Стробинг — новый тренд в макияже
Красота
02:28
Горячая и 60-летняя Шэрон Стоун
Звёзды
00:56
Сати Казанова рассказала о разрыве с возлюбленным
Звёзды
03:19
Утренняя 15-минутная зарядка: комплекс упражнений
Здоровье
00:49
Иглесиас признался в любви Курниковой и детям
Звёзды
00:59
Волочковой советуют нанять стилиста и носить белье
Звёзды
02:20
Акиньшина родила троих и поразила фото в бикини
Звёзды
04:44
Трагическая история любви Табакова и Зудиной
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение