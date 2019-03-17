Актрисы, которые увели звездных мужей

Все мы привыкли, что звезды встречаются, расстаются, заводят новые романы и женятся по несколько раз. И все же некоторые разрывы нет-нет да заставят задуматься: «Неужели вечной любви не бывает?». В этой галерее мы собрали актрис, которые не постеснялись разрушить звездные браки, которые всем казались крепкими и длились годами.

По слухам, Константин Меладзе состоял с Верой Брежневой в отношениях с 2005 года, но со своей женой Яной он развелся лишь в 2013-м, а спустя два года женился-таки на Вере.

Хоть астрологи и говорили, что в паре Светланы и Федора Бондарчука главной была жена, факт есть факт: Федор ушел от нее к Паулине Андреевой после 20 лет совместной жизни.

В 2014 году Валерий Меладзе женился на Альбине Джанабаевой. В 2004 году у них родился сын, но с женой Ириной он развелся лишь в январе 2014-го.

Говорят, Джонни Депп начал изменять Ванессе Паради с Эмбер Херд еще со времен съемок «Ромового дневника». В итоге пара рассталась, но осталась в хороших отношениях, а вот с Эмбер развод Деппа был громким.