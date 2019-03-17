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Актрисы, которые увели звездных мужей 

Рамблер 2 часа назад
Все мы привыкли, что звезды встречаются, расстаются, заводят новые романы и женятся по несколько раз. И все же некоторые разрывы нет-нет да заставят задуматься: «Неужели вечной любви не бывает?». В этой галерее мы собрали актрис, которые не постеснялись разрушить звездные браки, которые всем казались крепкими и длились годами.
По слухам, Константин Меладзе состоял с Верой Брежневой в отношениях с 2005 года, но со своей женой Яной он развелся лишь в 2013-м, а спустя два года женился-таки на Вере.
Хоть астрологи и говорили, что в паре Светланы и Федора Бондарчука главной была жена, факт есть факт: Федор ушел от нее к Паулине Андреевой после 20 лет совместной жизни.
В 2014 году Валерий Меладзе женился на Альбине Джанабаевой. В 2004 году у них родился сын, но с женой Ириной он развелся лишь в январе 2014-го.
Сколько бы Брэд Питт и Анджелина Джоли ни утверждали, что их отношения начались, когда Питт уже формально расстался с Дженнифер Энистон, сама Энистон в это не верит. Никто не верит.
Говорят, Джонни Депп начал изменять Ванессе Паради с Эмбер Херд еще со времен съемок «Ромового дневника». В итоге пара рассталась, но осталась в хороших отношениях, а вот с Эмбер развод Деппа был громким.
Ради красавицы-блондинки Кристины Асмус Гарик Харламов оставил жену Юлию, с которой был вместе семь лет.
Актриса Ирина Леонова ждала седьмого ребенка от Евгения Цыганова, когда внезапно он ушел к Юлии Снигирь, которая в тот момент тоже ждала от него ребенка.
Сергей Жигунов развелся с Верой Новиковой ради Анастасии Заворотнюк, но два года спустя вернулся к жене и даже вступил с ней в повторный брак.
Резо Гигинеишвили ушел от певицы Анастасии Кочетковой к Надежде Михалковой, но и с дочерью великого режиссера он долгих отношений построить не смог. В конце 2017 года пара рассталась.
Женский форум40
Звёзды , Фото , Джонни Депп , Сергей Жигунов , Надежда Михалкова , Ванесса Паради , Валерий Меладзе , Гарик Харламов , Паулина Андреева , Брэд Питт , Резо Гигинеишвили , Анастасия Заворотнюк , Анджелина Джоли , Дженнифер Энистон , Константин Меладзе , Юлия Снигирь , Анастасия Кочеткова , Кристина Асмус , Евгений Цыганов , Вера Брежнева , Федор Бондарчук , Вера Новикова , Ирина Леонова
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