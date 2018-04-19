Ещё
Самой красивой женщиной планеты стала Пинк
Далее:
Читайте также:
Ещё

Самой красивой женщиной планеты стала Пинк 

Рамблер 4 часа назад
Певицу признали самой красивой в мире, подробности — в нашей галерее.
1/8  Самой красивой женщиной планеты признана певица Пинк.
Фото:
2/8  Она украсила своим лицом обложку специального выпуска журнала People. Компанию ей составили сын Джеймсон и дочь Уиллоу.
Фото:
3/8  Так Пинк выглядела в 1997 году.
Фото:
4/8  А так выглядит сейчас.
Фото:
5/8  Пинк вышла замуж за мотогонщинка Кери Харта.
Фото:
6/8  Несмотря на образ бунтарки и плотный концертный график, певица успела стать мамой двоих детей. На этом фото она с сыном, дочерью и своей мамой, которую считает невероятной.
Фото:
7/8  38-летняя певица продолжает карьеру.
Фото:
8/8  И не собирается останавливаться на достигнутом.
Фото:
В этом году журнал People самой красивой женщиной назвал американскую певицу Пинк, которая завоевала популярность в те далекие времена, когда еще красила волосы в розовый цвет. Но это не единственное, что звезда позволяла себе делать со своей прической в частности и образом в целом — пирсинг, татуировки, эпатажные наряды — для нее никогда не было границ.
И сегодня еще одним ее успехом стало звание самой красивой женщиной планеты. Каждый год журнал People составляет рейтинги первых красавиц мира. В разные годы списки возглавляли Джулия Робертс, Дженнифер Энистон, Анджелина Джоли, Дрю Берримор, Кейт Хадсон, Бейонсе, Сандра Баллок, Гвинет Пэлтроу и много других.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Все больше пар выбирают гнездовой брак1
Просьба выглядеть счастливой взбесила модель6
Гагарина произвела фурор своим секси-нарядом16
Квитко озадачила фанатов своим бюстом154
Знаменитости, которые чуть не погибли
Видео
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
01:48
Как девушки расслабляются дома: забавный ролик
Психология
00:14
Блогер стала монстром, чтобы всем понравиться
Красота
01:00
Гагарина произвела фурор своим секси-нарядом
Звёзды
01:00
Киркоров закинул поющую Бузову на плечо
Звёзды
00:59
Седокова пришла на вручение премии в занавеске
Звёзды
02:53
Как подделывают яйца
Еда
02:12
Орлову обвинили в порно и садо-мазо
Звёзды
20:14
Ученые рассказали о вреде туалетной бумаги
Здоровье
02:34
Русские двойники голливудских звезд
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение