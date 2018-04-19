Самой красивой женщиной планеты стала Пинк

Несмотря на образ бунтарки и плотный концертный график, певица успела стать мамой двоих детей. На этом фото она с сыном, дочерью и своей мамой, которую считает невероятной.

6/8 Несмотря на образ бунтарки и плотный концертный график, певица успела стать мамой двоих детей. На этом фото она с сыном, дочерью и своей мамой, которую считает невероятной.

В этом году журнал People самой красивой женщиной назвал американскую певицу Пинк, которая завоевала популярность в те далекие времена, когда еще красила волосы в розовый цвет. Но это не единственное, что звезда позволяла себе делать со своей прической в частности и образом в целом — пирсинг, татуировки, эпатажные наряды — для нее никогда не было границ.