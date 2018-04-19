Самой красивой женщиной планеты стала Пинк 

В этом году журнал People самой красивой женщиной назвал американскую певицу Пинк, которая завоевала популярность в те далекие времена, когда еще красила волосы в розовый цвет. Но это не единственное, что звезда позволяла себе делать со своей прической в частности и образом в целом — пирсинг, татуировки, эпатажные наряды — для нее никогда не было границ.
И сегодня еще одним ее успехом стало звание самой красивой женщиной планеты. Каждый год журнал People составляет рейтинги первых красавиц мира. В разные годы списки возглавляли Джулия Робертс, Дженнифер Энистон, Анджелина Джоли, Дрю Берримор, Кейт Хадсон, Бейонсе, Сандра Баллок, Гвинет Пэлтроу и много других.