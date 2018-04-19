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Знаменитости, которые чуть не погибли
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На грани: знаменитости, которые чуть не погибли 

Anews 2 часа назад
Кто из звезд счастливо избежал смерти — в нашей галерее.
1/7  Энн Хэтэуэй
Фото:
2/7  Шарлиз Терон
Фото:
3/7  Райан Рейнольдс
Фото:
4/7  Джонни Депп
Фото:
5/7  Дрю Бэрримор
Фото:
6/7  Джордж Клуни
Фото:
7/7  Шэрон Стоун
Фото:
Жизнь некоторых звезд далеко не похожа на сказку и они, как и обычные граждане, много трудятся, чтобы получить внимание публики. Иногда из-за своей профессии знаменитые актеры попадают в сложные ситуации, угрожающие их жизни, но эти счастливчики благодаря счастливому совпадению смогли избежать печального конца.

Энн Хэтэуэй

Во время зимнего отпуска в 2014 году Хэтэуэй очутилась на грани жизни и смерти, когда повредила ногу в воде на Гавайях. Она лишилась способности управлять собственным телом и стала тонуть, но, к счастью знаменитости, ее крики о помощи сумел услышать серфер, который спас актрису.

Шарлиз Терон

В ходе съемок кинокартины «Эон Флакс», проходивших в Берлине, знаменитость получила грыжу шейного позвоночного диска, которая появилась после падения. Тогда съемки довелось приостановить на два месяца, поскольку звезда носила специальный воротник. В 2014 Шерон пострадала от серьезной вирусной инфекции, подхватила которую вне США.

Райан Рейнольдс

В подростковом возрасте актер увлекался парашютным спортом, но однажды во время прыжка его парашют не раскрылся с первого раза. С тех пор он страдает от боязни высоты и предпочитает избегать полетов на самолете.

Джонни Депп

Актер оказывался в экстремальных ситуациях сразу несколько раз: в ходе работы над картинами «Одинокий рейнджер» и, кроме того, «Ромовый дневник». В первом случае его чуть не затоптала лошадь, а во втором Депп вместе со своим коллегой Брюсом Робином оказались в шаге от гибели, когда у их частного самолета отказали моторы.

Дрю Бэрримор

Когда актриса была замужем с Томом Грином, их дом загорелся посреди ночи, и этот случай мог завершиться трагически, если бы не собака семьи. Питомец смог разбудить хозяев, благодаря чему они спаслись.

Джордж Клуни

В процессе съемок триллера «Сириана» в 2005 году звезда Голливуда выполнял некоторые непростые трюки, во время чего серьезно повредил спину. Травма могла оказаться смертельной, если бы не вмешательство медиков, которые не только спасли ему жизнь, но и избавили от грозящей инвалидности.

Шэрон Стоун

В 2001 году знаменитость перенесла кровоизлияние в мозг, и несколько дней она боролась за свою жизнь. Спасение Стоун подарила проведенная операция. Также звезда Голливуда страдает от диабета и астмы, но многие ее знакомые считают Шэрон Стоун удачливой и сильной женщиной.
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