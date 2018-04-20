Звезды девяностых, которых сегодня не узнать 

Что сегодня делают те, от кого мы фанатели в девяностые и, самое главное, как они выглядят?
1/10 Наталья Ветлицкая. У самой сексуальной певицы девяностых самая необычная судьба. Внезапно Наталья решила бросить все, включая родину, и отправиться жить в Европу. Про прошлое она больше не вспоминает и, конечно, не поет, но зато стала звездой Фейсбука, где ежедневно появляется с полными злости на бывшую родину постами.
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Trendymen
2/10 The Backstreet Boys. Кто не заслушивал до дыр кассеты с песнями «Everybody» и «I Want It That Way». Действительно, всем нам казалось, что эти пятеро парней будут на сцене всегда. Но в начале нулевых про них стали постепенно забывать, хотя они и не бросили музыку. Их старые альбомы до сих пор продаются рекордными тиражами, но вот выглядят парни уже не так, как мы привыкли.
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Trendymen
3/10 Сергей Жуков. Он теперь обходится без партнера по группе «Руки вверх» и поет свои старые хиты сам. С тех пор, как все девочки России хотели за него замуж, он обзавелся тремя детьми и еще двадцатью лишними килограммами.
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Trendymen
4/10 Джеймс Ван Дер Бик. Первая любовь всех девушек, выросших в 90-е, тот парень, на которого ты должен был быть похож, чтобы понравиться однокласснице – Джеймс Ван Дер Бик по-прежнему выглядит неплохо. Вот только от него больше никто не фанатеет, несмотря на разные роли во второсортных сериалах.
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Trendymen
5/10 Андрей Губин. «Мальчик-бродяга», как это ни удивительно, до сих пор пишет песни. Правда поют их совсем другие люди. На сцену возвращаться Андрей не собирается и показываться на публике больше не любит.
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Trendymen
6/10 Сара Мишель Геллар. «Баффи – истребительница вампиров» - это была неплохая альтернатива странным российским сериалам девяностых, поэтому актрису Сару Мишель Геллар знают все, у кого тогда был телевизор. Сейчас она стартапер, хоть и не очень молодой. И пишет поваренную книгу.
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Trendymen
7/10 Влад Сташевский. Принц и интеллигент на постсоветской поп-сцене сегодня всего лишь неинтересный бизнесмен. У Влада собственное дело по утилизации отходов. Правда и на сцене он выступает, но теперь это маленькие сцены никому не известных клубов.
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Trendymen
8/10 Вайнона Райдер. Недавно все снова вспомнили Вайнону, когда она отожгла на сцене во время вручения награды сериалу «Странные дела», в котором появилась спустя годы забвения. В жизни у нее было много трудностей – от арестов до психологических проблем. Но вроде она твердо решила вернуться на Олимп.
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Trendymen
9/10 Мэг Райан. Знаменитая сцена в кафе с изображением оргазма в фильме «Когда Гарри встретил Салли» сделала Мэг звездой на целое десятилетие. Но в девяностые она пропала с радаров и больше в большое кино не возвращалась. Ее слащавая внешность была не вечна, а роли вне амплуа девушки из ромкомов ей, видимо, не предлагали.
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Trendymen
10/10 Маколей Калкин. Красивый малыш из комедии «Один дома» не смог воспользоваться обрушившимися на него славой и деньгами лучшим образом. У него были попытки суицида и, видимо, много наркотиков. Именно это и сделало его неузнаваемым.
Фото:
Trendymen
Казалось, что невозможно представить их старыми или изменившимися, но пока они пребывали в забвении, столько всего произошло, что некоторых из наших прошлых кумиров реально нельзя узнать сегодня, если только не встретить в титрах знакомую фамилию.
Они показали своей жизнью, что слава — штука капризная. Ты мог быть всеобщим любимцем, а потом в один момент стать никем и превратиться в карикатуру на себя самого. Листайте фотогалерею и вспоминайте, какими были кумиры 90-х годов уже прошлого века.