Звезды девяностых, которых сегодня не узнать 

2/10 The Backstreet Boys. Кто не заслушивал до дыр кассеты с песнями «Everybody» и «I Want It That Way». Действительно, всем нам казалось, что эти пятеро парней будут на сцене всегда. Но в начале нулевых про них стали постепенно забывать, хотя они и не бросили музыку. Их старые альбомы до сих пор продаются рекордными тиражами, но вот выглядят парни уже не так, как мы привыкли.

Фото: Trendymen