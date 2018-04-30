Звездные отцы, которые не признают своих детей 

1/5 Линда Евангелиста и Франсуа Анри-Пино встречались всего 4 месяца в 2006 году, но за это время модель успела забеременеть, а миллиардер влюбиться в Сальму Хайек. Говорят, он даже попросил Линду сделать аборт, поскольку "едва ее знал". Но Евангелиста оставила ребенка, а позже через суд заставила Пино выплачивать 1500$ в день. globallookpress.com Фото:

2/5 Отношения популярного комика Эдди Мёрфи и бывшей участницы Spice Girls поначалу напоминали сказку, в Голливуде даже поговаривали о свадьбе. Но внезапная и незначительная ссора все испортила. Мел съехала от любимого в надежде, что он одумается. Но Мёрфи не только не вернулся, но и отказался признавать их общую дочь. globallookpress.com Фото:

3/5 Джеки Чан завел интрижку с актрисой Илэйн Нг, будучи женатым. Забеременев, Илэйн отказалась делать аборт и обо все рассказала прессе. Вышел жуткий скандал. Говорят, признать ребенка Чану не разрешила жена. Она согласилась простить измену только при условии, что он никогда ни с любовницей, ни с дочкой видеться не будет. globallookpress.com Фото:

4/5 Журналистка Лиза Горбани брала интервью у лидера Oasis в 2010 году и по уши в него влюбилась, несмотря на то, что Лиам был женат на певице Николь Эпплтон. Они тайно встречались пару лет, пока Горбани не забеременела. Галлахер тут же расстался с журналисткой и отказался признавать их общую дочь. Но его заставили через суд. globallookpress.com Фото: