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Звездные отцы, которые не признают своих детей
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Звездные отцы, которые не признают своих детей 

Рамблер 2 часа назад
Эти знаменитости не просто не участвуют в воспитании собственных детей, они даже их не признают.
1/5  Линда Евангелиста и Франсуа Анри-Пино встречались всего 4 месяца в 2006 году, но за это время модель успела забеременеть, а миллиардер влюбиться в Сальму Хайек. Говорят, он даже попросил Линду сделать аборт, поскольку "едва ее знал". Но Евангелиста оставила ребенка, а позже через суд заставила Пино выплачивать 1500$ в день.
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2/5  Отношения популярного комика Эдди Мёрфи и бывшей участницы Spice Girls поначалу напоминали сказку, в Голливуде даже поговаривали о свадьбе. Но внезапная и незначительная ссора все испортила. Мел съехала от любимого в надежде, что он одумается. Но Мёрфи не только не вернулся, но и отказался признавать их общую дочь.
Фото:
3/5  Джеки Чан завел интрижку с актрисой Илэйн Нг, будучи женатым. Забеременев, Илэйн отказалась делать аборт и обо все рассказала прессе. Вышел жуткий скандал. Говорят, признать ребенка Чану не разрешила жена. Она согласилась простить измену только при условии, что он никогда ни с любовницей, ни с дочкой видеться не будет.
Фото:
4/5  Журналистка Лиза Горбани брала интервью у лидера Oasis в 2010 году и по уши в него влюбилась, несмотря на то, что Лиам был женат на певице Николь Эпплтон. Они тайно встречались пару лет, пока Горбани не забеременела. Галлахер тут же расстался с журналисткой и отказался признавать их общую дочь. Но его заставили через суд.
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5/5  Стив Джобс и Крис Энн Бреннан были вместе со школы, но расстались, когда Джобс уехал в Индию просветляться. Вернувшись, он проигнорировал беременность Крис. А после долгое время отрицал, что малышка Лиза — его дочь. Даже когда ДНК-тест доказал обратное. Джобс был уверен, что бесплоден. Правда, со временем он признал себя отцом.
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Известным на весь мир актерам сложнее вести себя по-свински, чем обычным людям. Ведь осуждать их будут также всем миром! Признав измену или случайный роман, можно раз и навсегда лишиться любви зрителей. Кроме того, что пострадает репутация горе-отца, внебрачные дети обходятся им очень недешево. Вероятно, именно поэтому далеко не все знаменитости готовы отвечать за свои поступки. Понятно, что продолжать романы после публичной измены редко получается, но достойно поступить с собственным ребенком все-таки нужно. В нашей же галерее — знаменитости, которые не просто не участвуют в воспитании собственных детей, они даже их не признают, а если признают, то по принуждению.
Женский форум
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