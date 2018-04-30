Звездные отцы, которые не признают своих детей 

Известным на весь мир актерам сложнее вести себя по-свински, чем обычным людям. Ведь осуждать их будут также всем миром! Признав измену или случайный роман, можно раз и навсегда лишиться любви зрителей. Кроме того, что пострадает репутация горе-отца, внебрачные дети обходятся им очень недешево. Вероятно, именно поэтому далеко не все знаменитости готовы отвечать за свои поступки. Понятно, что продолжать романы после публичной измены редко получается, но достойно поступить с собственным ребенком все-таки нужно. В нашей же галерее — знаменитости, которые не просто не участвуют в воспитании собственных детей, они даже их не признают, а если признают, то по принуждению.