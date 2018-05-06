Жди меня: трагедия Валентины Серовой

В фильме "Жди меня" Серова становится идеальной возлюбленной, верной женой, воплощением всех женщин, которые остались ждать своих мужей и женихов, ушедших на фронт.

7/7 В фильме "Жди меня" Серова становится идеальной возлюбленной, верной женой, воплощением всех женщин, которые остались ждать своих мужей и женихов, ушедших на фронт.

Фильм "Сердца четырех", снятый в 1941 году, зрители увидят лишь 4 года спустя.

6/7 Фильм "Сердца четырех", снятый в 1941 году, зрители увидят лишь 4 года спустя.

Ее не сломали испытания — как подлинная героиня, она просто не смогла жить без любви.

Валентина Серова , беззаботная звезда конца 30-х и 40 годов, вторая главная блондинка советского кино и единственная реальная соперница первой, Любови Орловой , была лучшей девушкой СССР. И навсегда осталась в этом образе.

Ее фильмография скромнее, чем у Орловой и Ладыниной, но она обладала особенным обаянием женственности. Серова была настоящей лирической героиней, желанной и романтичной, в отличие от слишком бравурной Орловой, и земной Ладыниной.

И если стальная Орлова, сыгравшая свою лучшую роль в жизни — девушки из народа, которой не была, — стала нашей Марлен Дитрих , то нежная Серова — советской Мэрилин Монро или Джин Харлоу, если вспомнить более близкий по времени типаж.

Серова прожила свою жизнь по законам мелодрамы, со временем превратившейся в трагедию. Громкая, хотя и короткая слава, семейное счастье, всеобщее поклонение — и бесконечное забвение, оглушительные потери, растерянность перед ударами судьбы, одинокая смерть. Ее не сломали испытания — как подлинная героиня, она просто не смогла жить без любви.

Девушка с характером

Валентина родилась в Харькове 10 февраля 1919 года в семье актрисы Клавдии Диденко и инженера-технолога Василия Половикова, впоследствии репрессированного. Первые годы провела на хуторе Посуньки около города Валки, у бабушки и дедушки. Потом вместе с матерью переехала в Москву.

В 10 лет впервые вышла на сцену вместе с матерью и с тех пор решила стать актрисой. Чтобы поступить в Центральный техникум театрального искусства, изменила себе дату рождения на 23 декабря 1917 года.

В 1933 году поступила в труппу ТРАМа (сейчас Ленком). Дебютом стала партия Любови Гордеевны в пьесе Островского "Бедность не порок". Но настоящую, хотя и короткую славу, ей принесет кино.

Впрочем, в своем первом фильме, "Строгий юноша" Роома, она еще забавная брюнетка. Очаровательная блондинка появится позже, в комедии Юдина "Девушка с характером", где и сыграет главную героиню, Катю Иванову . После выхода картины на экран Серова проснулась знаменитой.

Обаятельная девушка с активной жизненной позицией, которая мимоходом ловит диверсанта, находит управу на директора-бюрократа, с первого взгляда покоряет бравого краснофлотца, остается хозяйкой положения в любой ситуации, и в итоге становится новым директором совхоза, стала идеальной героиней предвоенной эпохи, образцом для подражания.

Незадолго до прихода популярности Валентина устроила и свою личную жизнь. 11 мая 1938 года она вышла замуж за Анатолия Серова , летчика-испытателя и героя гражданской войны в Испании. Все правильно — "сталинские орлы" были главными героями эпохи. Герои нашли друг друга, как в любой сказке со счастливым концом.

Но жизнь — не сказка, и после свадьбы она только начинается.

Счастье оказалось недолгим. 11 мая 1939 года, в годовщину свадьбы, Анатолий Серов разбился во время учебно-тренировочного полёта вместе с летчицей Полиной Осипенко . В сентябре этого же года Валентина родила сына, названного в честь отца.

Муза для писателя

После трагедии Валентина ушла в работу. Она снимается в комедийной мелодраме "Сердца четырех" вместе с Людмилой Целиковской Евгением Самойловым . Это был второй из ее больших кинохитов, однако зрители увидят картину только 5 января 1945 года. Монтаж ленты был завершен буквально перед самой войной, но выход летней водевильной картины сочли неуместным в трудное для страны время. Однако премьера в Доме кино все-так успела пройти.

Тогда же начинается долгий, вошедший в учебники литературы, роман с писателем и поэтом Константином Симоновым , зенитом которого можно считать самое знаменитое лирическое стихотворение о войне "Жди меня".

Жди меня, и я вернусь,

Всем смертям назло.

Кто не ждал меня, тот пусть

Скажет: — Повезло.

Не понять, не ждавшим им,

Как среди огня

Ожиданием своим

Ты спасла меня.

Как я выжил, будем знать

Только мы с тобой, -

Просто ты умела ждать,

Как никто другой.

А в 1943 году выходит фильм с таким же названием по пьесе Симонова, где Валентина, конечно же играет, главную роль. Так она становится идеальной возлюбленной, верной женой, воплощением всех женщин, которые остались ждать своих мужей и женихов, ушедших на фронт.

И вся страна знает, кому посвящено стихотворение и сборник "С тобой и без тебя". Еще одна сказка о любви, вновь с Серовой в главной роли. За работу в следующем фильме, "Глинка", актриса получит Сталинскую премию.

Звезда без света

Однако и на этот раз все было непросто. Брак с Симоновым был сложным. Сплетни о романе актрисы с прославленным маршалом Рокоссовским, обоюдоострые характеры супругов — все это подтачивало их отношения, несмотря на рождение в 1950 году дочери Марии.

Кроме того, Симонов конфликтовал с пасынком и в итоге его отправили в интернат за Урал, несмотря на то, что родственники погибшего отца были готовы забрать его к себе. Еще одна трагедия в жизни актрисы — Анатолий попадет в колонию, и вернется в Москву уже больным алкоголиком. Сын Валентины умрет в 36 лет.

Семья Серовой и Симонова достигла всех стандартов советского благополучия, они много путешествовали, в том числе и за границу.

К сожалению, в конце 40-х годов Валентина начала увлекаться спиртным. Свои последние заметные роли она сыграла в фильмах "Заговор обреченных" и "Бессмертный гарнизон". Потом наступило забвение, однако Валентина еще пыталась сделать театральную карьеру.

Из Ленкома она перешла в Малый театр, где ей пришлось привыкать к традициям академической труппы. К сожалению, она получила там всего одну роль, а после скандала, когда она не явилась на спектакль, Валентина была вынуждена уйти.

Она устроилась в театра имени Моссовета , где служила около 7 лет, хотя почти не получала ярких ролей. Впрочем, были и удачи, например, роль Лидии в пьесе "Сомов и другие". Эту партию она делила с первой примой советского кино Любовью Орловой. И пару раз заменила ее в спектакле "Лиззи Маккей". Но и тут последовал срыв: во время гастролей ее уличили в злоупотреблении алкоголем.

Валентина уволилась, вернулась в первый театр своей юности, Ленком, затем нашла пристанище в Театре-студии киноактера. В 1957 году Симонов и Серова развелись, дочь жила с бабушкой, Клавдией Половиковой, которая не разрешала им встречаться.

В последний раз Серова появилась на экране в фильмах "Кремлёвские куранты" (1970) и "Дети Ванюшина" (1973). А в ночь с 11 на 12 декабря 1975 года она умерла при неизвестных обстоятельствах в почти пустой квартире. О смерти лучшей девушки СССР "Вечерняя Москва" сообщила в маленькой заметке на последней странице. Симонов не пришел на погребение, но прислал 58 роз.

Актриса похоронена на Головинском кладбище рядом с отцом.