Спились и обнищали: как живут поп-легенды 90-х 

1/22 Евгений Осин. Прошлой осенью певец провёл один месяц в реабилитационном центре в Таиланде, где также лечилась от наркомании известная телеведущая Дана Борисова. В одном из снятых там видео слегка посвежевший Женя заявил, будто 6 лет «ничего не употреблял и даже никогда не курил», а «сорвался» усилиями стервятников-журналистов. Фото: Anews

2/22 Надо сказать, что устроить Осина в эту клинику помогла известная телепрограмма Андрея Малахова. Ведущий в разных выпусках всячески рекламировал оздоровление в Таиланде для звёздных алкоголиков и наркоманов и предоставлял трибуну куратору центра Никите Лушникову. Фото: Anews

3/22 Тот частично подтвердил версию Осина: сообщил, что редакторы конкурирующего ток-шоу посулили певцу больше денег за эфир и «спровоцировали Евгения на срыв и обнуление чистоты и трезвости, которая далась ему большим трудом». Правда, ни про какие 6 лет речь не шла. По словам Лушникова, его подопечный соблюдал трезвость всего один месяц. Фото: Anews

4/22 В декабре Евгений участвовал в ток-шоу уже с новым «опекуном» Евгением Бучацким, владельцем московской наркологической клиники. Тот уверял, что лечение помогло на 100%, и теперь «Осин здоров и больше не употребляет ничего, крепче кефира». На тот момент пациент и правда выглядел очень достойно. Фото: Anews

5/22 Судя по короткому видео, которое показали по ТВ, проблемы певца только усугубились. При этом в разных интервью он по-разному отзывался о своём лечении. То признавал, что ему «очень помогли», и «поменялось отношение ко всему». То жаловался на «промывку мозгов» и чуть ли не пытки. Фото: Anews

6/22 А в целом, певец недвусмысленно даёт понять, что ему не нужна никакая другая помощь, кроме денежной. Алкогольную зависимость он по-прежнему отрицает и настаивает, что «пьяные кадры» с его участием сфабрикованы. Но пока фейком можно считать разве что это фото, которое гуляет по соцсетям с хештегами #Осин #гастроли. Фото: Anews

7/22 Марина Хлебникова. Почти ровесница Осина, суперпопулярная певица 90-х и нулевых, в новом десятилетии пропала с радаров. В фотобанках СМИ её наиболее «свежие» снимки датированы 2011 годом. Какие только слухи не ходят о ней с тех пор: что её избивал муж, что она спилась и живёт в нищете, что обезображена пластическими операциями... Фото: Anews

8/22 Отсутствие реакции самой Марины на то, что о ней пишут, порождало всё новые домыслы. Мало-помалу эти версии утвердились во многих источниках. Как на самом деле сложилась жизнь Марины после славы? Об «избиениях». Бывший муж Михаил Майданич «нанёс ей удар» – но не в прямом смысле. Фото: Anews

9/22 Он оказался аферистом, который «кинул» на десятки миллионов долларов ряд банков, компаний и влиятельных знакомых. В приступе редкой откровенности она рассказала по ТВ, что узнала обо всём слишком поздно и впала в сильнейшую депрессию. А слух о том, будто муж избивал Хлебникову, родился на основе фразы, вырванной из контекста. Фото: Anews

10/22 Об «алкоголизме и нищете». Сама Марина привела два убедительных аргумента, что это враньё: «Человек, который пьёт, не имеет дикое количество фотографий – и хороших фотографий. И ещё человек, который пьёт, потом работать не может. Я всё время работаю. И я всё время на ногах». Фото: Anews

11/22 О пластических операциях. 52-летняя Хлебникова говорит, что пока обходится только косметологическими процедурами (ботокс, филлеры), но не ложилась под нож ради сохранения молодости и красоты. Между тем ей пришлось перенести 4 операции по восстановлению и частичной замене челюстной кости из-за проблем со здоровьем. Фото: Anews

12/22 Фото того периода напугали поклонников и усилили слухи про неудачную пластику и алкоголизм. Но певица сильно похудела и плохо выглядела, потому что буквально голодала – больно было есть. Фото: Anews

13/22 Крис Кельми. Автор легендарных хитов «Замыкая круг», «Ночное рандеву» и «Усталое такси» сегодня больше известен своими скандальными выходками, чем творческими заслугами. За последние 8 лет его неоднократно задерживали за вождение в нетрезвом виде, лишали прав, сажали под арест. Фото: Anews

14/22 Несколько раз он заявлялся пьяным на телешоу, заставляя других гостей, ведущих и зрителей испытывать неловкость. На одной из прошлогодних программ, посвящённых лечению Осина, 62-летний Кельми появился трезвым, но ужаснул внешним видом: тусклый неопрятный старик, еле передвигающий ноги. Фото: Anews

15/22 Если бы Криса не представили по имени, то его никто бы не узнал. Кельми ранее заявлял, что страдает эпилепсией и пережил несколько инсультов. Однако когда в 2016 году он попал в больницу, его брат Евгений Суслин утверждал, что у музыканта до сих пор не было серьёзных проблем со здоровьем. Фото: Anews

16/22 Стараниями телевизионщиков Кельми отправили в тот же наркологический центр в Таиланде, что и Осина. Уже через месяц реабилитации он стал выглядеть намного лучше. Всего он пробыл там больше двух месяцев. Однако соблюдать трезвость дома оказалось для него непосильной задачей, и уже в конце марта Крис попросился обратно. Фото: Anews

17/22 Фото: Anews

18/22 Фото: Anews

19/22 Барби. Настоящее имя певицы – Марина Волкова. У неё не было ничего общего с куклой Барби, скорее она напоминала немецкую поп-звезду 80-х C. C. Catch. Но продюсеры дали ей имя пластиковой блондинки, которая в то время появилась на всех прилавках и была очень популярна. У Марины были все данные, чтобы остаться на сцене надолго. Фото: Anews

20/22 Но записав в 1992 году дебютный альбом, она резко пропала с экранов, и вскоре о ней позабыли. А через 15 лет, в 2007-м, её имя снова всплыло в прессе. Некие люди, которые представились её одноклассниками, писали, что популярность и сцена сломали ей жизнь, и что в свои 32 года она спивается в крохотной хрущёвке на окраине Москвы. Фото: Anews

21/22 Похоже, что никто тогда не удосужился проверить данные – газеты и сайты просто перепечатывали друг у друга «трагедию Барби». В результате её ещё много лет считали конченым человеком, а кое-где даже появлялась информация о её ранней смерти. Лишь в 2013-м сама Марина положила конец жутким сплетням, когда появилась в эфире. Фото: Anews