Страшнее и страшнее: звезды, которые уродуют себя 

В погоне за красотой очень сложно не растерять уже ту, что есть. Это очень хорошо видно на примере многих известных людей. В нашей фотогалерее те, кто изуродовал себя, желая стать лучше.
- Линдси Лохан часто светилась в новостях благодаря скандалам, в которые она попадала с завидным постоянством. И из года в год трудно было не заметить ужасающих изменений, произошедших в ее внешности. Пластические операции не всегда способны спрятать прошлое, которое было проведено в пьяном и наркотическом угаре.
- Анастасия Волочкова в свое время была главной звездой, которую желали видеть на светских вечерах. Её считали аристократкой с изящной внешностью и тонкой душой. Собственно, сама балерина и сейчас себя такой считает, однако её поведение и изменения во внешности немного противоречат этому.
- Сколько женщин по всему миру сходили с ума от этого парня? Микки Рурк моментально полюбился зрительницам и стал для многих одним из самых желанных мужчин. Но Микки показалось этого мало и он решил усовершенствовать свою внешность у хирурга. Начинал с носа, но так и не смог остановиться или хотя бы найти хорошего врача.
- Мэрайя Кэри никогда не отличалась особенной худобой, однако это не мешало певице приковывать к себе взгляды миллионов мужчин. Её формы были привлекательными, что называется, «сочными», а сейчас с этим, кажется, сильный перебор…
- Вера Алентова на пике своей популярности считалась одной из самых красивых актрис отечественного кино, для мужской аудитории она стала секс-символом тех времен. Не желая поддаваться возрасту и терять свои внешние данные, актриса зачастила с пластическими операциями, которые, увы, были сделаны некачественно.
- Донателла Версаче хоть и представляет мир моды, уже давно ассоциируется с чем-то жутковатым. Пластика настолько изуродовала красивую в прошлом женщину, что мало кто уже и вспомнит, что она была когда-то привлекательной.