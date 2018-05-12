Страшнее и страшнее: звезды, которые уродуют себя 

1/6 Линдси Лохан часто светилась в новостях благодаря скандалам, в которые она попадала с завидным постоянством. И из года в год трудно было не заметить ужасающих изменений, произошедших в ее внешности. Пластические операции не всегда способны спрятать прошлое, которое было проведено в пьяном и наркотическом угаре. globallookpress.com Фото:

2/6 Анастасия Волочкова в свое время была главной звездой, которую желали видеть на светских вечерах. Её считали аристократкой с изящной внешностью и тонкой душой. Собственно, сама балерина и сейчас себя такой считает, однако её поведение и изменения во внешности немного противоречат этому. globallookpress.com Фото:

3/6 Сколько женщин по всему миру сходили с ума от этого парня? Микки Рурк моментально полюбился зрительницам и стал для многих одним из самых желанных мужчин. Но Микки показалось этого мало и он решил усовершенствовать свою внешность у хирурга. Начинал с носа, но так и не смог остановиться или хотя бы найти хорошего врача. globallookpress.com Фото:

4/6 Мэрайя Кэри никогда не отличалась особенной худобой, однако это не мешало певице приковывать к себе взгляды миллионов мужчин. Её формы были привлекательными, что называется, «сочными», а сейчас с этим, кажется, сильный перебор. globallookpress.com Фото:

5/6 Вера Алентова на пике своей популярности считалась одной из самых красивых актрис отечественного кино, для мужской аудитории она стала секс-символом тех времен. Не желая поддаваться возрасту и терять свои внешние данные, актриса зачастила с пластическими операциями, которые, увы, были сделаны некачественно. globallookpress.com Фото: