Ещё
Страшнее и страшнее: звезды, которые уродуют себя
Далее:
Читайте также:
Ещё

Страшнее и страшнее: звезды, которые уродуют себя 

Рамблер 49 минут назад
В нашей фотогалерее те, кто изуродовал себя, желая стать лучше.
1/6  Линдси Лохан часто светилась в новостях благодаря скандалам, в которые она попадала с завидным постоянством. И из года в год трудно было не заметить ужасающих изменений, произошедших в ее внешности. Пластические операции не всегда способны спрятать прошлое, которое было проведено в пьяном и наркотическом угаре.
Фото:
2/6  Анастасия Волочкова в свое время была главной звездой, которую желали видеть на светских вечерах. Её считали аристократкой с изящной внешностью и тонкой душой. Собственно, сама балерина и сейчас себя такой считает, однако её поведение и изменения во внешности немного противоречат этому.
Фото:
3/6  Сколько женщин по всему миру сходили с ума от этого парня? Микки Рурк моментально полюбился зрительницам и стал для многих одним из самых желанных мужчин. Но Микки показалось этого мало и он решил усовершенствовать свою внешность у хирурга. Начинал с носа, но так и не смог остановиться или хотя бы найти хорошего врача.
Фото:
4/6  Мэрайя Кэри никогда не отличалась особенной худобой, однако это не мешало певице приковывать к себе взгляды миллионов мужчин. Её формы были привлекательными, что называется, «сочными», а сейчас с этим, кажется, сильный перебор.
Фото:
5/6  Вера Алентова на пике своей популярности считалась одной из самых красивых актрис отечественного кино, для мужской аудитории она стала секс-символом тех времен. Не желая поддаваться возрасту и терять свои внешние данные, актриса зачастила с пластическими операциями, которые, увы, были сделаны некачественно.
Фото:
6/6  Донателла Версаче хоть и представляет мир моды, уже давно ассоциируется с чем-то жутковатым. Пластика настолько изуродовала красивую в прошлом женщину, что мало кто уже и вспомнит, что она была когда-то привлекательной.
Фото:
В погоне за красотой очень сложно не растерять уже ту, что есть. Это очень хорошо видно на примере многих известных людей. В нашей фотогалерее те, кто изуродовал себя, желая стать лучше.
  • Линдси Лохан часто светилась в новостях благодаря скандалам, в которые она попадала с завидным постоянством. И из года в год трудно было не заметить ужасающих изменений, произошедших в ее внешности. Пластические операции не всегда способны спрятать прошлое, которое было проведено в пьяном и наркотическом угаре.
  • Анастасия Волочкова в свое время была главной звездой, которую желали видеть на светских вечерах. Её считали аристократкой с изящной внешностью и тонкой душой. Собственно, сама балерина и сейчас себя такой считает, однако её поведение и изменения во внешности немного противоречат этому.
  • Сколько женщин по всему миру сходили с ума от этого парня? Микки Рурк моментально полюбился зрительницам и стал для многих одним из самых желанных мужчин. Но Микки показалось этого мало и он решил усовершенствовать свою внешность у хирурга. Начинал с носа, но так и не смог остановиться или хотя бы найти хорошего врача.
  • Мэрайя Кэри никогда не отличалась особенной худобой, однако это не мешало певице приковывать к себе взгляды миллионов мужчин. Её формы были привлекательными, что называется, «сочными», а сейчас с этим, кажется, сильный перебор…
  • Вера Алентова на пике своей популярности считалась одной из самых красивых актрис отечественного кино, для мужской аудитории она стала секс-символом тех времен. Не желая поддаваться возрасту и терять свои внешние данные, актриса зачастила с пластическими операциями, которые, увы, были сделаны некачественно.
  • Донателла Версаче хоть и представляет мир моды, уже давно ассоциируется с чем-то жутковатым. Пластика настолько изуродовала красивую в прошлом женщину, что мало кто уже и вспомнит, что она была когда-то привлекательной.
Женский форум6
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Муж Саши Савельевой ошеломлен ее фото в бикини9
Почему в оральном сексе царит гендерное неравенство6
Названы песни, которые слушают психопаты13
Главная сваха страны наконец-то нашла себе мужа6
Обратная сторона фотографий фитнес-моделей3
Видео
00:34
Бабкина показала фото в купальнике
Звёзды
12:27
Здоровые продукты, которые на самом деле вредны
Еда
05:45
Зрители в шоке: британка живет с 4 мужчинами сразу
Любовь
10:00
Обратная сторона фотографий фитнес-моделей
Красота
07:05
Эти продукты нужно срочно выбросить
Еда
06:55
Певицы и актрисы скрывают кошмарную суть
Звёзды
06:33
Раскрыты способы достижения счастья
Психология
00:59
Модель показала, как алкоголь разрушает тело
Красота
03:00
Голубкина рассказала правду о разводе
Звёзды
00:59
Дочь миллиардера унижена полетом в эконом-классе
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение