Сила тяжести: как живет Канье Уэст

1/11 Канье Уэст и Ким Кардашьян купили особняк в калифорнийском районе Хидден Хиллс в 2014 году, но переехали недавно — ремонтные работы растянулись на три года. На обустройство Канье потратил около 40 миллионов долларов — вдвое больше, чем стоила недвижимость. Фото: Zillow

2/11 Результаты так понравились Уэсту, что он не удержался и выложил несколько фото в своем Twitter-аккаунте, хотя, по словам Ким Кардашьян, супруги договорились не публиковать снимки нового дома в соцсетях. Фото: Zillow

3/11 Канье Уэст давно интересуется дизайном — у него даже есть образование в смежной области: в 1997 году после колледжа рэпер некоторое время учился рисованию в Американской академии искусств. У Канье есть и опыт сотрудничества с архитектурными бюро — вместе с ОМА рэпер занимался павильоном-пирамидой на Каннском кинофестивале. Фото: Zillow

4/11 В 2016 году музыкант упоминал о возможности сотрудничества с IKEA, однако переговоры так и не вылились в реальный совместный проект. А сама IKEA обшутила дизайнерские амбиции Канье, опубликовав проект возможной совместной работы — шестиместной кровати Yeezy. Фото: Zillow

5/11 Музыкант известен своим сильным и даже авторитарным характером. Говорят, что он даже сформулировал несколько правил, касающихся поведения и внешнего вида, которым следует супруга рэпера модель Ким Кардашьян. Кроме того, все в доме Уэста знают, что его одежда должна стираться и сушиться отдельно от вещей остальных членов семьи. Фото: Zillow

6/11 В обустройстве дома Канье тоже не терпит компромиссов — например, в 2016 году музыкант отказался от приобретенной специально для него именитым дизайнером Сэнди Гэллином дорогостоящей мебели. Фото: Zillow

7/11 Уэст тогда потратил на покупку этой мебели почти все сбережения, но, увидев купленное, решил, что ему это все не нравится, — и приказал вынести из дома все предметы интерьера, от мелочей до дизайнерского дивана стоимостью 30 тысяч долларов. Фото: Zillow

8/11 Рэпер принимал деятельное участие и в обустройстве этого дома, в котором сейчас живет вместе с Ким и детьми. Интерьеры создавались Канье в сотрудничестве со знаменитым бельгийским дизайнером и арт-дилером Акселем Вервордтом. Фото: Zillow

9/11 Кстати, не так давно музыкант взял у Вервордта интервью для The Hollywood Reporter — материал быстро разлетелся на цитаты, поскольку очень живо отразил необычный внутренний мир самого Уэста. Фото: Zillow

10/11 Беседуя с Вервордтом, Канье заявил также, что больше не хочет быть номером один — но хочет быть водой. Дальше речь пошла о филантропии и благотворительности, и никаких объяснений такому неожиданному пожеланию Уэст давать не стал. Но бассейн в его доме действительно хороший! Фото: Zillow