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Не узнать: как выглядели звезды в юности
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Не узнать: как выглядели звезды в юности 

Рамблер 10 часов назад
В нашей галерее — редкие кадры из личных архивов звезд.
1/12  Вера Брежнева
Фото:
2/12  Земфира
Фото:
3/12  Данила Козловский
Фото:
4/12  Сергей Шнуров
Фото:
5/12  Дима Билан
Фото:
6/12  Валерия
Фото:
7/12  Сергей Зверев
Фото:
8/12  Иван Ургант
Фото:
9/12  Анфиса Чехова
Фото:
10/12  Лера Кудрявцева
Фото:
11/12  Дмитрий Нагиев
Фото:
12/12  Людмила Гурченко
Фото:
Лицо любого человека с возрастом неизбежно меняется, годы неумолимо летят вперед и старение, к сожалению, нельзя отменить.
К звездам требования особенные. Их внешность — это и рабочий инструмент, в том числе. А значит для них особенно важно быть всегда в форме и прекрасно выглядеть. Вот что рекомендуют косметологи тем, кто мечтает сохранить молодость и красоты на долгие годы.

Пить больше воды

Человек на 70% состоит из воды. Эту простую истину мы усвоили еще со школьных времен. Но не все из нас следуют рекомендации потреблять достаточное количество жидкости в день. А это важно для всех процессов в организме, которые сказываются в том числе и на коже.

Использовать косметику с SPF

Одним из виновников преждевременного старения эксперты называют солнце. Его лучи способны проникать в глубокие слои кожи и оказывать негативное воздействие. Чтобы уберечь кожу от губительного ультрафиолета, стоит использовать косметику, содержащую солнцезащитные фильтры, не только на море, но и в городе.

Правильно есть

Внешний вид напрямую зависит от того, что человек ест. В рационе должно содержаться достаточное количество питательных веществ и витаминов. А значит необходимо есть мясо, рыбу, больше зелени, овощей и фруктов. А вот мучное и сладкое лучше свести к минимуму или отказаться совсем.

Заниматься спортом

Движение — жизнь. Регулярные тренировки помогвют лучше себя счувствовать и отлично выглядеть.
Женский форум
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