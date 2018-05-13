Не узнать: как выглядели звезды в юности

Лицо любого человека с возрастом неизбежно меняется, годы неумолимо летят вперед и старение, к сожалению, нельзя отменить.

К звездам требования особенные. Их внешность — это и рабочий инструмент, в том числе. А значит для них особенно важно быть всегда в форме и прекрасно выглядеть. Вот что рекомендуют косметологи тем, кто мечтает сохранить молодость и красоты на долгие годы.

Пить больше воды

Человек на 70% состоит из воды. Эту простую истину мы усвоили еще со школьных времен. Но не все из нас следуют рекомендации потреблять достаточное количество жидкости в день. А это важно для всех процессов в организме, которые сказываются в том числе и на коже.

Использовать косметику с SPF

Одним из виновников преждевременного старения эксперты называют солнце. Его лучи способны проникать в глубокие слои кожи и оказывать негативное воздействие. Чтобы уберечь кожу от губительного ультрафиолета, стоит использовать косметику, содержащую солнцезащитные фильтры, не только на море, но и в городе.

Правильно есть

Внешний вид напрямую зависит от того, что человек ест. В рационе должно содержаться достаточное количество питательных веществ и витаминов. А значит необходимо есть мясо, рыбу, больше зелени, овощей и фруктов. А вот мучное и сладкое лучше свести к минимуму или отказаться совсем.

Заниматься спортом

Движение — жизнь. Регулярные тренировки помогвют лучше себя счувствовать и отлично выглядеть.