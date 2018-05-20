Советские актрисы, которые не «продались» Западу 

В СССР артистам было не всегда просто. И многие не смогли стать звездами мирового уровня просто потому, что советская власть запрещала работу на «продажный» капиталистический Запад. Вместе с тем были актеры, которые по разным причинам, часто личным и глубоко трагическим, уезжали за границу и покоряли Голливуд, например, красавицы Анна Стэн, Ольга Бакланова или Алла Назимова. Но были и те, кого иностранные режиссеры и продюсеры ждали в своих фильмах, но так и не дождались.
Анна Стэн, Алла Назимова, Ольга Бакланова / Wikipedia
Звезду советских картин «Воскресение» и «Тени забытых предков» голливудские режиссеры приметили сразу, как только она окончила институт. Девушка еще не успела даже ничего сыграть, а те уже рассмотрели в ней глубокий талант и были восхищены ее красотой.
Но Кадочникова всем ответила отказом, в том числе и московскому театру «Современник». Ее после учебы тянуло на родину в Киев, где она долгие годы была примой в Театре русской драмы имени Леси Украинки.
Веру Холодную нельзя отнести к советским актрисам, потому что умерла она еще до образования Советского союза. Вместе с тем она сделала очень многое для отечественного кинематографа за те четыре года, что снималась.
Глядя на ее образы на экране, западные режиссеры выстраивались в очередь, чтобы сманить красавицу к себе. Ей даже предлагали контракт на десять лет в Германии, но Вера Холодная всегда неизменно отвечала отказом, утверждая, что ее место в России. Она умерла в Одессе в 1919 году от разновидности гриппа — «испанки».
Мировые таблоиды не раз включали Татьяну в списки самых красивых актрис XX века. А после съемок в картине «Летят журавли» Самойлову и вовсе пытались переманить на Запад.
В Каннах, где она получила приз как «Самая скромная и очаровательная актриса» как раз за роль в фильме Михаила Калатозова, один американский продюсер предлагал ей роль Анны Карениной. Как мы знаем, она исполнила ее позже, но в советском кино. А тогда Самойлова решила, что у нее еще слишком мало опыта в кинематографе, чтобы принять предложение. Впоследствии она об этом жалела, но зато подарила много чудесных работ советскому зрителю.
Элину Быстрицкую часто называют самой красивой актрисой советского кино. Ее роль в «Тихом Доне» настолько полюбилась зрителю, что казаки даже предлагали ей взять псевдоним Аксинья Донская.
Но в числе поклонников актрисы оказались не только советские люди. Голливудские продюсеры интересовались Быстрицкой и предлагали роли, но власти от нее скрыли эту информацию.
В итоге Элина долгие годы служила в Малом театре, а многие отечественные звезды считают ее своим учителем.
Тося Кисилицына из «Девчат» полюбилась не только зрителям советского кино. Комедийную игру актрисы оценили и на Западе, где девушка получила прозвища «Чарли Чаплин в юбке» и «Русская Джульетта Мазина». Румянцевой несколько раз предлагали роли в Голливуде, но Надежда не смогла сломить сопротивление советских властей.
Звезда «Садко» Алла Ларионова стала жертвой обмана. Когда американская аудитория увидела советскую актрису на экране, западная пресса разразилась статьями о том, что Ларионова непременно должна себя попробовать в Голливуде. И режиссеры «Фабрики звезд» были полностью с этим согласны. Так, Чарли Чаплин звал Ларионову на роль в своем фильме вовсе без проб — только приезжай.
Но советские власти от лица Аллы написали американцам письмо, что она отказывается от участия в картине, а самой актрисе сказали, что в Голливуде передумали ее снимать. О том, что ее обманули, Алла Ларионова узнала слишком поздно.