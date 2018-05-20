Советские актрисы, которые не «продались» Западу

Аллу Ларионову звал в свой фильм сам Чарли Чаплин, притом без проб. Но советские власти не отпустили актрису.

6/6 Аллу Ларионову звал в свой фильм сам Чарли Чаплин, притом без проб. Но советские власти не отпустили актрису.

Надежду Румянцеву на Западе оценили за комедийный талант, но вырваться на съемки за пределы СССР ей не удалось.

5/6 Надежду Румянцеву на Западе оценили за комедийный талант, но вырваться на съемки за пределы СССР ей не удалось.

До того, как поступить в театральное, Быстрицкая училась в Нежинском педагогическом - в том же здании, где сидел за школьной партой Гоголь.

4/6 До того, как поступить в театральное, Быстрицкая училась в Нежинском педагогическом - в том же здании, где сидел за школьной партой Гоголь.

При взгляде на Татьяну Самойлову в Каннах Пикассо расплакался, восхищенный ее красотой.

3/6 При взгляде на Татьяну Самойлову в Каннах Пикассо расплакался, восхищенный ее красотой.

Вера Холодная стала самой знаменитой актрисой российского кинематографа начала XX века, но умерла слишком рано - всего в 25 лет.

2/6 Вера Холодная стала самой знаменитой актрисой российского кинематографа начала XX века, но умерла слишком рано - всего в 25 лет.

Еще до того, как Лариса Кадочникова снялась в главных своих картинах, ее заметили голливудские режиссеры, но она была предана родному Киеву.

1/6 Еще до того, как Лариса Кадочникова снялась в главных своих картинах, ее заметили голливудские режиссеры, но она была предана родному Киеву.

В СССР артистам было не всегда просто. И многие не смогли стать звездами мирового уровня просто потому, что советская власть запрещала работу на «продажный» капиталистический Запад. Вместе с тем были актеры, которые по разным причинам, часто личным и глубоко трагическим, уезжали за границу и покоряли Голливуд, например, красавицы Анна Стэн Ольга Бакланова или Алла Назимова . Но были и те, кого иностранные режиссеры и продюсеры ждали в своих фильмах, но так и не дождались.

Анна Стэн, Алла Назимова, Ольга Бакланова / Wikipedia

Звезду советских картин «Воскресение» и «Тени забытых предков» голливудские режиссеры приметили сразу, как только она окончила институт. Девушка еще не успела даже ничего сыграть, а те уже рассмотрели в ней глубокий талант и были восхищены ее красотой.

Но Кадочникова всем ответила отказом, в том числе и московскому театру «Современник». Ее после учебы тянуло на родину в Киев, где она долгие годы была примой в Театре русской драмы имени Леси Украинки.

Веру Холодную нельзя отнести к советским актрисам, потому что умерла она еще до образования Советского союза. Вместе с тем она сделала очень многое для отечественного кинематографа за те четыре года, что снималась.

Глядя на ее образы на экране, западные режиссеры выстраивались в очередь, чтобы сманить красавицу к себе. Ей даже предлагали контракт на десять лет в Германии, но Вера Холодная всегда неизменно отвечала отказом, утверждая, что ее место в России. Она умерла в Одессе в 1919 году от разновидности гриппа — «испанки».

Мировые таблоиды не раз включали Татьяну в списки самых красивых актрис XX века. А после съемок в картине «Летят журавли» Самойлову и вовсе пытались переманить на Запад.

В Каннах, где она получила приз как «Самая скромная и очаровательная актриса» как раз за роль в фильме Михаила Калатозова , один американский продюсер предлагал ей роль Анны Карениной . Как мы знаем, она исполнила ее позже, но в советском кино. А тогда Самойлова решила, что у нее еще слишком мало опыта в кинематографе, чтобы принять предложение. Впоследствии она об этом жалела, но зато подарила много чудесных работ советскому зрителю.

Элину Быстрицкую часто называют самой красивой актрисой советского кино. Ее роль в «Тихом Доне» настолько полюбилась зрителю, что казаки даже предлагали ей взять псевдоним Аксинья Донская.

Но в числе поклонников актрисы оказались не только советские люди. Голливудские продюсеры интересовались Быстрицкой и предлагали роли, но власти от нее скрыли эту информацию.

В итоге Элина долгие годы служила в Малом театре, а многие отечественные звезды считают ее своим учителем.

Тося Кисилицына из «Девчат» полюбилась не только зрителям советского кино. Комедийную игру актрисы оценили и на Западе, где девушка получила прозвища « Чарли Чаплин в юбке» и «Русская Джульетта Мазина». Румянцевой несколько раз предлагали роли в Голливуде, но Надежда не смогла сломить сопротивление советских властей.

Звезда «Садко» Алла Ларионова стала жертвой обмана. Когда американская аудитория увидела советскую актрису на экране, западная пресса разразилась статьями о том, что Ларионова непременно должна себя попробовать в Голливуде. И режиссеры «Фабрики звезд» были полностью с этим согласны. Так, Чарли Чаплин звал Ларионову на роль в своем фильме вовсе без проб — только приезжай.

Но советские власти от лица Аллы написали американцам письмо, что она отказывается от участия в картине, а самой актрисе сказали, что в Голливуде передумали ее снимать. О том, что ее обманули, Алла Ларионова узнала слишком поздно.