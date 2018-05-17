Звезды, которые сейчас выглядят лучше, чем в юности

Анита Цой. Глядя на старые снимки Аниты Цой слабо верится, что на них действительно она. Похудев на 40 килограммов звезда засветилась по новому и в свои 47-лет выглядит потрясающе свежо и молодо.

6/6 Анита Цой. Глядя на старые снимки Аниты Цой слабо верится, что на них действительно она. Похудев на 40 килограммов звезда засветилась по новому и в свои 47-лет выглядит потрясающе свежо и молодо.

Полина Гагарина. Кардинальная перемена певицы отразилась на всем. Теперь Полина даже выглядит на несколько лет моложе. Звезда отлично поработала над собой - похудела и удалила комки Биша. Кроме того, Гагарина совсем недавно увеличила грудь.

5/6 Полина Гагарина. Кардинальная перемена певицы отразилась на всем. Теперь Полина даже выглядит на несколько лет моложе. Звезда отлично поработала над собой - похудела и удалила комки Биша. Кроме того, Гагарина совсем недавно увеличила грудь.

Кристина Агилера. Сейчас певицу вовсе не узнать. Если раньше она все таки не могла отказаться от алой помады, то в последнее время все чаще выбирает естественный макияж.

4/6 Кристина Агилера. Сейчас певицу вовсе не узнать. Если раньше она все таки не могла отказаться от алой помады, то в последнее время все чаще выбирает естественный макияж.

Гвен Стефани. В молодости Гвен Стефани самовыражалась за счет своего бунтарского поведения и, мягко говоря, яркого образа. Впрочем, ее любовь к эффектному макияжу не прошла, но теперь она его умело преподносит, выглядя при этом женственно и изящно.

3/6 Гвен Стефани. В молодости Гвен Стефани самовыражалась за счет своего бунтарского поведения и, мягко говоря, яркого образа. Впрочем, ее любовь к эффектному макияжу не прошла, но теперь она его умело преподносит, выглядя при этом женственно и изящно.

Виктория Бекхэм. Со времен Spice Girls Виктория сильно похудела и сделала пластику носа. Кроме того, дизайнер сменила вычурные наряды на минимализм и классику. И не зря, ведь в итоге получила звание иконы стиля.

2/6 Виктория Бекхэм. Со времен Spice Girls Виктория сильно похудела и сделала пластику носа. Кроме того, дизайнер сменила вычурные наряды на минимализм и классику. И не зря, ведь в итоге получила звание иконы стиля.

Бейонсе. С возрастом Бейонсе кажется ни капли не состарилась, а лишь только приобрела изысканности и элегантности. Ну и, конечно, теперь она сияет в софитах славы, а не из-за перебора с макияжем.

1/6 Бейонсе. С возрастом Бейонсе кажется ни капли не состарилась, а лишь только приобрела изысканности и элегантности. Ну и, конечно, теперь она сияет в софитах славы, а не из-за перебора с макияжем.

Игорь Белый , ведущий хирург клиники ОТТИМО: «Сравнивая старые и свежие снимки звезд, можно удивиться, насколько сильно они изменились. Одни воспользовались услугами пластического хирурга, другие сменили имидж или выбрали здоровый образ жизни, а третьи сделали и то и другое. Как бы то ни было, эти перемены определенно пошли им на пользу».

Листайте фотогалерею.

Бейонсе

С возрастом Бейонсе кажется ни капли не состарилась, а лишь только приобрела изысканности и элегантности. Ну и, конечно, теперь она сияет в софитах славы, а не из-за перебора с макияжем.

Виктория Бекхэм

Со времен Spice Girls Виктория сильно похудела и сделала пластику носа. Кроме того, дизайнер сменила вычурные наряды на минимализм и классику. И не зря, ведь в итоге получила звание иконы стиля.

Гвен Стефани

В молодости Гвен Стефани самовыражалась за счет своего бунтарского поведения и, мягко говоря, яркого образа. Впрочем, ее любовь к эффектному макияжу не прошла, но теперь она его умело преподносит, выглядя при этом женственно и изящно.

Кристина Агилера

Сейчас певицу вовсе не узнать. Если раньше она все таки не могла отказаться от алой помады, то в последнее время все чаще выбирает естественный макияж.

Полина Гагарина

Кардинальная перемена певицы отразилась на всем. Теперь Полина даже выглядит на несколько лет моложе. Звезда отлично поработала над собой — похудела и удалила комки Биша. Кроме того, Гагарина совсем недавно увеличила грудь.

Анита Цой

Глядя на старые снимки Аниты Цой слабо верится, что на них действительно она. Похудев на 40 килограммов звезда засветилась по новому и в свои 47-лет выглядит потрясающе свежо и молодо.